《Disney Music Parade -Encore-》即將登陸任天堂Switch

這款遊戲收錄了60首備受喜愛的迪士尼歌曲，包括《阿拉丁》中的《嶄新的世界》、《小美人魚》中的《自在海底》、《冰雪奇緣》中的《放開手》和《海洋奇緣》中的《海洋之心(電影原聲帶)》等經典曲目。每首歌都有自己獨特的舞台，玩家將乘坐神奇的汽車穿越這些舞台，營造出一種身臨其境的體驗。

遊戲還包括由不同「音樂花車」(Music Rides)組成的「典藏」(Collections)。150個炫目多彩的花車，以絢麗、生動的藝術風格描繪諸多迪士尼角色，還有「回憶水晶」(Memory Crystals)，展示了深受喜愛的迪士尼動畫片中的經典場景。玩家將從這些令人難忘的作品中收集到自己喜愛的角色和場景，從中獲得無窮樂趣。

最多支持4名玩家在本地多人遊戲中一起玩，非常適合家庭遊戲之夜或聚會。

這款遊戲有多個難度級別，滿足所有玩家的需求。除了簡單(Easy)、普通(Normal)、困難 (Hard)、專家(Expert)四種傳統難度外，還有一種方便用戶的「搖搖」(Shake It)模式。這種控制方法不需要任何按鈕輸入；玩家只需搖動Joy-Con™就能成功執行命令。這種無障礙功能確保了從節奏遊戲專家到新手和兒童，每個人都能參與其中。

產品概要

產品名稱：Disney Music Parade -Encore-

平台：任天堂Switch

遊戲類型：節奏-動作

價格：待定

發布日期：2024年12月12日

玩家：1-4人

年齡分級：待審核

發行商：Imagineer

官方網站：https://mp-enc.com/tc/

語言：繁體中文、簡體中文、韓語、英語。

© Disney

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