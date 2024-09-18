DITO分享5G SA核心網建設方面的經驗和未來戰略

DITO的快速成功得益於其明確的網絡建設戰略、良好的網絡規劃，更重要的是其堅持不懈的精神，以及高效有序的項目部署。作為菲律賓市場的新進入者，DITO明智地選擇了四項關鍵技術來確保技術領先：首先，從第一天起就採用先進的5G SA，而無需從NSA過渡到SA；其次，從一開始就採用雲原生技術，從而簡化網絡架構，縮短交付時間並節省資源；採用4G和5G融合核心網、固定和移動IMS融合核心網，以及ToC、ToH和ToB融合核心網，以節省資源，並提供更好的用戶體驗；以及採用包含2個數據中心和10個邊緣雲節點的分佈式架構，可節省40%的骨幹傳輸資源並縮短延遲。

DITO針對5G SA網絡利用率低的問題制定了明確的策略。在ToC方面，DITO將聚焦高價值區域和用戶，鼓勵使用5G兼容設備的用戶更多地使用5G服務，提高ARPU值；同時，DITO還將探索基於體驗的套餐，滿足遊戲、直播等高價值應用。在ToH方面，DITO將推出RedCap等更多價格實惠的5G FWA產品，使5G技術惠及更多菲律賓家庭。在2B方面，DITO目前側重於勘探和技術保留，利用5G FWA覆蓋部分中小企業和機場，利用5G專線覆蓋部分園區和銀行，並通過5G專網服務大型企業。此外，DITO還希望探索公開網絡功能的可能性。

DITO Telecommunity的成功凸顯了前瞻性規劃、技術創新和市場敏銳度對推動運營商業務增長的重要性。該公司對5G SA技術的探索和應用不僅為菲律賓市場注入了新的活力，也為全球運營商探索未來服務模式提供了寶貴的見解。

SOURCE DITO