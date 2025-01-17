第六屆「香港設計‧授權支援計劃」（DLAB）啟動禮公佈43間入選本地設計企業

DLAB支援計劃自首辦以來，已資助二百二十間本地從事設計或擁有授權設計內容之企業（下稱「設計企業」），協助他們瞭解更多有關設計授權的商機，以拓展業務。參加第六屆「DLAB支援計劃」的設計企業須為香港註冊公司，已推出的知識產權（IP）不能超過六年，並須完全擁有創意內容的相關IP。每間入選的設計企業不但可以獲得有關市場營銷、商業運作、品牌建立等全面的培訓，更有專業顧問團隊提供指導及支援，以及參加商務配對會議。入選組別一的設計企業，其成立年期不超過6年，而入選組別二的設計企業，其成立年期不超過12年。兩個組別的設計企業可用優惠租金港幣4,000元（首次參與DLAB之企業）或港幣6,000元（曾參與過往DLAB之企業），於2025年4月28至30日舉行的香港國際授權展內的「DLAB香港館」設立參展攤位，以及獲資助參加於2025年2月舉辦的大灣區交流團，旨在加强與内地企業的聯繫，了解內地的市場潛力。

創意創業會會長莊詠琳女士在啟動禮上表示：「過去五屆，創意創業會透過『DLAB支援計劃』資助本地優秀的企業及設計師開拓授權業務，並通過香港國際授權展『DLAB香港館』及交流團，成功幫助入選設計企業建立人脈網絡及增加曝光率，讓更多授權從業者和客戶認識他們的設計及作品，有不少企業更覓得合適的合作伙伴。我們期望第六屆『DLAB支援計劃』的入選設計企業能為香港的品牌與創意注入新的生命力，讓更多的本地年輕品牌打入國際市場，令整個行業的發展得以擴大。」

有關第六屆「香港設計‧授權支援計劃」的詳情，可瀏覽網頁 www.dlabhk.com。

有關創意創業會

創意創業會是一個非牟利的團體，致力加強推動香港、內地及海外的「創意創業」精神及商務教育，並與香港特別行政區政府及其他團體合作，讓有志創業人士獲得經驗及營商策略，從而提升他們的競爭能力。創意創業會一直努力推動香港成為全球領先的「創意創業之都」。

網頁：http://www.iea.org.hk。

DLAB 標誌

DLAB 標誌的四個英文字母，分別取自Design（設計）的「D」， Licensing（授權）的「L」，And（及）的「A」及Business（商機）的「B」。

有關「文創產業發展處」

文創產業發展處於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。網頁：https://www.ccidahk.gov.hk。

SOURCE 創意創業會