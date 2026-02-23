新聞提供者DocLegal.ai
- DocLegal.ai提供高性價比AI法律文書解決方案
倫敦2026年2月23日 /美通社/ -- 全球領先的AI智能法律文書服務提供商DocLegal.ai今日正式發布公開警示，稱有網站使用Doclegal.io域名開展運營。該「.io」網站提供的法律文書模板服務與DocLegal.ai的成熟平台及專有產品高度相似，極易引發混淆。
DocLegal.ai聲明，其為注冊商標「DOCLEGAL.AI」的唯一合法持有人。該商標已在美國、歐盟、英國、新加坡及中國香港等多個主要司法管轄區獲得法律保護。
此前已有明確案例顯示消費者產生混淆：有用戶誤以為兩家平台為同一主體，因上述「.io」網站產生未經授權的扣費後，聯系DocLegal.ai進行反饋。該投訴證實，相似域名已對公眾構成實際誤導。據此，DocLegal.ai已啟動法律程序。
DocLegal.ai已向Doclegal.io運營方正式發送停止侵權函，要求其立即停止使用「Doclegal」標識及一切易引發混淆的近似變體，避免進一步侵犯DocLegal.ai的知識產權。
消費者提醒
DocLegal.ai提醒廣大個人及企業用戶提高警惕，務必核實所使用的平台為官方正版DocLegal.ai。如需使用合法、安全且受商標保護的AI法律文書工具，請核對官方網址：https://DocLegal.ai。
DocLegal.ai是一家創新型法律科技公司，為企業與個人提供先進的AI智能法律工具，涵蓋法律文書起草、審核及管理等服務。憑借在全球多個司法管轄區受商標保護的服務體系，DocLegal.ai始終致力於在創新、安全與可靠性方面樹立行業標桿。
