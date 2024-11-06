Drupal CMS：在2024年新加坡DrupalCon會議上詳述的革命性新版本Drupal

新加坡濱海灣2024年11月6日 /美通社/ -- Drupal CMS是一款以Drupal核心為基礎、專為行銷人員設計的革命性套件，將於2025年1月15日推出。參加2024年新加坡DrupalCon會議（DrupalCon Singapore 2024）的與會者將獲得獨家機會，率先直接向Drupal創辦人Dries Buytaert了解有關Drupal CMS的更多資訊。

了解Drupal CMS將如何使沒有任何Drupal經驗的網站建設者能夠輕鬆地使用瀏覽器創建新網站，這標誌著Drupal歷史上最重要的發布之一。

在Drupal協會（Drupal Association）領導團隊的陪同下，Dries將揭曉Drupal CMS的關鍵功能，讓2024年新加坡DrupalCon會議成為開源社群中不容錯過的盛會。在Drupal CMS發佈前一個月舉行的2024年新加坡DrupalCon會議，是與會者直接與其創作者參與有關Drupal CMS對話的獨家機會。

Dries表示：「產品策略是將Drupal CMS打造為無需編碼的網站建設的黃金標準。」「我們的目標是使非技術用戶，如數碼行銷人員、內容創作者和網站建設者，能夠創造卓越的數碼體驗，而無需依賴開發人員。」

2024年12月9日至11日的 2024年新加坡DrupalCon會議 （DrupalCon Singapore 2024）是Drupal和開源專業人士的盛會。在為期三天的會議中，將展示最新的Drupal趨勢，促進交流機會，並提供在開源領域的思想領導平台。

2024年新加坡DrupalCon會議（DrupalCon Singapore 2024）的重點活動包括：

主題演講、會議和座談會 ：Driesnote和Drupal CMS座談會是眾多深具見地的會議中兩個重要亮點。

：Driesnote和Drupal CMS座談會是眾多深具見地的會議中兩個重要亮點。 回饋日： 回饋日（Contribution Day）是與會者透過協助改進Drupal而成長和學習的機會。在開源社群中，回饋項目至關重要，因為Drupal項目是由一群共同努力創新軟件的人所開發的社群。

回饋日（Contribution Day）是與會者透過協助改進Drupal而成長和學習的機會。在開源社群中，回饋項目至關重要，因為Drupal項目是由一群共同努力創新軟件的人所開發的社群。 志趣相投小組（BoFs）： 志趣相投小組（BoFs）為與會者提供了與志同道合的人士聯繫的完美平台，讓大家分享共同的興趣。

志趣相投小組（BoFs）為與會者提供了與志同道合的人士聯繫的完美平台，讓大家分享共同的興趣。 「Splash Awards」頒獎典禮： 透過這個頒獎典禮，慶祝全球Drupal社群的努力和創意，表彰使用Drupal構建的傑出項目。

透過這個頒獎典禮，慶祝全球Drupal社群的努力和創意，表彰使用Drupal構建的傑出項目。 交流機會：與來自全球的專家交流，探索他們創造的雄心勃勃的數碼體驗。

立即註冊參加2024年新加坡DrupalCon會議（DrupalCon Singapore 2024），網址為https://events.drupal.org/singapore2024，共同撰寫Drupal演變的下一篇章！

SOURCE Drupal Association