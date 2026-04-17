Dubai International Chamber 於馬尼拉設立新代表處，以加強與菲律賓的貿易及投資聯繫

Dubai Chambers 主席兼行政總裁 Mohammad Ali Rashed Lootah 閣下指出：「於馬尼拉設立辦事處，彰顯我們決心鞏固杜拜與菲律賓的經濟關係，並開拓嶄新合作方向。 新辦事處將協助菲律賓企業在杜拜發掘商機，並拓展其國際業務。 菲律賓是杜拜其中一個增長最迅速的貿易夥伴，僅在 2025 年，非石油貿易額便已達到 35.8 億阿聯酋迪拉姆。」

此增長反映出在杜拜的菲律賓企業數目不斷增加，截至 2025 年 12 月底，共有 2,592 間來自菲律賓的公司註冊為 Dubai Chamber of Commerce（杜拜商會）的活躍會員。

商會的馬尼拉辦事處將作為平台，與公私營界別持份者緊密合作，加速這股發展勢頭，從而鞏固雙邊關係、提供市場情報、締結夥伴合作，並支持兩地企業拓展跨境業務。 辦事處亦會提供寶貴的市場情報，協助菲律賓企業在杜拜建立業務，並善用杜拜酋長國作為拓展國際業務的平台。

關於 Dubai International Chamber

Dubai International Chamber 是 Dubai Chambers 旗下三個商會之一，成立宗旨是將杜拜推廣為全球商業中心、吸引跨國企業進駐，並拓展酋長國與具潛力市場之間的貿易聯繫。 商會矢志實現杜拜經濟議程 (Dubai Economic Agenda，D33) 的宏圖，該議程致力將酋長國的經濟規模倍增，並於 2033 年前令杜拜成為全球三大頂尖城市之一。

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