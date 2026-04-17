Phòng Thương Mại Quốc Tế Dubai khai trương văn phòng đại diện mới tại Manila nhằm tăng cường mối quan hệ thương mại và đầu tư với Philippines

MANILA, ngày 17 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Phòng Thương Mại Quốc Tế Dubai chính thức khai trương văn phòng đại diện mới tại Manila vào ngày 14 tháng Tư, đánh dấu một bước đi chiến lược nhằm tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư song phương giữa Dubai và Philippines.

Dubai International Chamber inaugurates its Manila office with key government and business stakeholders. From left to right: Salem AlShamsi, Executive Vice President – International Relations, Dubai Chambers; H.E. Mohamed Obaid Salem Al Qatam Alzaabi, Ambassador of the United Arab Emirates to the Republic of the Philippines; First Lady Louise Araneta-Marcos; H.E. Mohammad Ali Rashed Lootah, President and CEO of Dubai Chambers; H.E. Ma. Anna Kathryna Yu-Pimentel, Special Envoy of the President of the Philippines to the UAE for Trade and Investments; and Marwan Al Marri, Director – Asia Region, Dubai Chambers.

Sự kiện khánh thành văn phòng có sự góp mặt của hơn 100 quan chức cấp cao của chính phủ và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó có bà Louise Araneta-Marcos, Đệ Nhất Phu Nhân Cộng Hòa Philippines; Ngài Mohammad Ali Rashed Lootah, Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành của Phòng Thương Mại Dubai Ngài Mohamed Obaid Salem Al Qatam Alzaabi, Đại Sứ Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất tại Cộng Hòa Philippines; và Ngài Ma. Anna Kathryna Yu-Pimentel, Đặc Phái Viên của Tổng Thống Philippines tại UAE về Thương Mại và Đầu Tư.

Ngài Mohammad Ali Rashed Lootah, Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành của Phòng Thương Mại Dubai, cho biết: "Việc khai trương văn phòng tại Manila khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc tăng cường quan hệ kinh tế giữa Dubai và Philippines, đồng thời tạo ra những lộ trình hợp tác mới. Văn phòng mới này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Philippines tìm kiếm cơ hội tại Dubai và mở rộng sự hiện diện của họ trên trường quốc tế. Philippines là một trong những đối tác thương mại phát triển nhanh nhất của Dubai, với kim ngạch thương mại ngoài dầu mỏ đạt 3,58 tỷ AED chỉ trong năm 2025."

Sự tăng trưởng này được phản ánh qua mức độ hiện diện ngày càng tăng của các doanh nghiệp Philippines tại Dubai, với 2.592 công ty từ Philippines đã đăng ký làm thành viên tích cực của Phòng Thương Mại Dubai (tính đến cuối tháng Mười Hai năm 2025).

Văn phòng tại Manila của phòng thương mại sẽ giữ vai trò nền tảng để thúc đẩy đà phát triển này bằng cách hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan trong khu vực công và tư nhân, nhằm tăng cường quan hệ song phương, cung cấp thông tin thị trường, xây dựng quan hệ đối tác và hỗ trợ các công ty từ cả hai thị trường mở rộng hoạt động xuyên biên giới. Văn phòng cũng sẽ cung cấp thông tin thị trường quý giá giúp các công ty Philippines thiết lập sự hiện diện tại Dubai và tận dụng tiểu vương quốc này làm nền tảng để phát triển ra quốc tế.

Giới thiệu về Phòng Thương Mại Quốc Tế Dubai

Phòng Thương Mại Quốc Tế Dubai là một trong ba tổ chức hoạt động dưới sự bảo trợ của Dubai Chambers, được thành lập để thúc đẩy Dubai trở thành trung tâm kinh doanh toàn cầu, thu hút các công ty đa quốc gia và mở rộng quan hệ thương mại của tiểu vương quốc với các thị trường tiềm năng. Phòng thương mại này cam kết đạt được các mục tiêu của Chương Trình Nghị Sự Kinh Tế Dubai (D33), với mục tiêu tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế của tiểu vương quốc và đưa Dubai trở thành một trong ba thành phố hàng đầu thế giới vào năm 2033.

Ảnh: https://mma.prnewswire.com/media/2958175/Dubai_International_Chamber.jpg

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Mohamad Mouzehem

Quan Hệ Công Chúng & Truyền Thông Doanh Nghiệp

Điện thoại: +971 4 2028537

Email: [email protected]

SOURCE Dubai International Chamber