第十屆杜拜鐘錶週（Dubai Watch Week）鐘錶論壇首次在香港亮相於城市核心地帶共賞鐘錶藝術

是屆鐘錶論壇更特別向外公佈全新活動「Dubai Watch Week x Grail Watch 腕錶設計大賽」（Dubai Watch Week x Grail Watch Design Competition）正式面世，大賽誠邀全球鐘錶設計精英製作理想腕錶，展開創意競賽，希望透過比賽招募全球頂尖人才，將參賽者設計願景實現。 比賽由一眾知名評審評選，包括Hind Seddiqi、Ahmed Seddiqi & Sons行政總裁Mohammed Abdulmagied Seddiqi 、 Roventa-Henex行政總裁兼共同創辦人Jérôme Biard，以及Revolution和Grail Watch的創辦人Wei Koh，冠蓋雲集。在活動當日這特別環節中，由Justin Walters製作的珍貴腕錶Alterum Worldtimer亦隆重亮相，作品的願景與平台不期而遇，共慶精緻的腕錶設計，並成為「Dubai Watch Week x Grail Watch 腕錶設計大賽」的先驅。比賽歡迎大眾在此報名，作品提交截止日期為2024年12月31日，勝出者將在Dubai Watch Week 2025活動期間公佈。

為期三天的HF.10舉辦了一系列的座談會、親授大師班及鐘錶展覽，引起廣泛熱烈討論同時促進互動交流。 活動環節均經過精心設計，旨在探索鐘錶學的發展，並重新想像製錶與奢華行業的界限。

座談會

鐘錶論壇以樂於邀請業界知名人士作為演講嘉賓分享真知灼見而聞名。在眾多座談會當中，HF.10首次推出名為「鐘錶行業入門手冊：如何在60分鐘內建立一個鐘錶品牌」的接力工作坊，由Revolution 雜誌創始人 Wei Koh 主持，Suzanne Wong、Fiona Krüger 及Bertrand Meylan 的帶領下，重點聚焦於品牌推廣、設計及市場行銷等多個重要方向，以塑造新腕錶品牌。此外，記者兼作家Robin Swithinbank 亦主持一場名為「永恆之謎：機械創新時代是否結束？」的精彩座談會， TAG Heuer 文化遺產總監 Nicholas Biebuyck 、 Christiaan van der Klaauw 擁有人兼行政總裁 Pim Koeslang與SJX Watches 創辦人 Jiaxian Su 則擔任嘉賓參與討論，共同探討機械創新時代以及腕錶行業的未來發展。 所有座談會均設現場直播，亦已上載到Dubai Watch Week的YouTube 頻道(@DubaiWatchWeekChannel)，立即重溫精彩對談！

親授大師班

HF.10呈獻九場親授大師班，包括錫鐘製作、茶葉調配、由 Elaine Wong 主理的書法及由 Fiona Krüger 主持的創意 Automata 工作坊，讓參加者親身體驗並深入探索製錶工藝世界中精妙高超的匠心工藝。在「夜光錶針繪製體驗」的工作坊中，來自Wristcheck的專業製錶師全程指導參加者，逐步去除時針與分針上的原有塗層，並精細地重新塗覆一層夜光材料，使錶針在黑暗中煥發出明亮光采。參加者在歡樂的氛圍下體驗這別具匠心的大師班，為HF.10 的旅程增添色彩。

Wristcheck 為 HF .10 呈獻鐘 錶展覽

作為HF.10的另一亮點，鐘錶展覽區展出眾多款地區限定的鐘錶臻品，邀請參加者共賞精湛的製錶工藝。展覽呈現6大主題，來自世界知名腕錶品牌的腕錶作品捕捉東方鐘錶特色，更特別呈獻中國內地與香港限量版腕錶，在今次巡迴香港站以典範姿態向地區的奢華精神及匠心工藝致敬。

歡迎透過@dubaiwatchweek獲得更多活動的精彩回顧，投入精心策劃的非凡之旅。

SOURCE 杜拜鐘錶週