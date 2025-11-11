DWMaterials推出突破性無鐵芯6500高斯消磁器，為行業可靠性樹立新標桿

韓國首爾 2025年11月11日 /美通社/ -- 電磁消磁器領域的領先製造商DWMaterials已成功研發出無鐵芯6500高斯恆流源消磁裝置。這是一項重大技術進步，實現了功率與穩定性的雙重提升。

與傳統產品單純增強磁力的思路不同，這項創新技術從根源上解決了設備發熱問題，使系統能夠持續穩定地保持高強度磁力，同時確保運行安全。

傳統消磁器在強磁力工況下通常面臨線圈過熱、絕緣損耗及磁場失穩等挑戰。DWMaterials憑借三十多年在熱交換器與反應器設計領域的技術積澱，結合基於熱流體原理的冷卻系統，從本質上突破了散熱瓶頸。該公司的先進監測系統可實時追蹤設備內部18個關鍵位點的溫度變化，即便持續長時間運行，也能實現精準溫控，保障磁場性能穩定如一。

DWMaterials發言人表示：「這項成就遠非簡單地宣稱『全球首創』，它代表了真正的技術突破，實現了強磁力與運行穩定性之間的完美協同。我們期待該方案能成為二次電池、材料與化工等行業高純度材料加工領域值得信賴的核心解決方案。」

基於此項技術突破，DWMaterials計劃拓展全球業務佈局，並開發定制化強磁力解決方案，旨在為電磁消磁器行業樹立全新技術標桿。

