智電混能新優選E9 Premium香港正式發佈，加冕保姆車新王

舒適層面全面升維。前排首增6點按摩與電動腿托，二排搭載16點按摩雙零重力SPA座椅，配備雙音響頭枕，一鍵零重力模式盡享旅途休憩。540°車體隔音結合140處隔音件與270°雙層隔音玻璃，營造圖書館級靜謐；SDC電磁懸掛實時柔化路面衝擊，港島窄路抑或跨境高速皆從容自如。

智電混能直擊里程焦慮，滿電滿油無憂續航，是通勤與假日出遊的優選方案。座艙升級14.6寸中控屏與15.6寸電動吸頂屏，組成五屏智慧空間；高通8155P芯片驅動ADiGO 6.0系統，支持四音區語音、Spotify與3D導航。標配L2級智能駕駛輔助及高階智能泊車，輕鬆駕馭香港立體路況。

安全底蘊毫不動搖。八縱十九橫籠式車身高強鋼比例達81.7%，廣汽彈匣電池以遠超國標的嚴苛試驗實現不起火不爆炸，配合360°環抱式氣囊及同級唯一後風窗氣囊，構築全域移動安全堡壘。

以智電混能全新優選方案重新定義豪華保姆車，E9 Premium正以「新王」之姿，開啟香港新能源旗艦MPV的全新時代。

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SOURCE GAC