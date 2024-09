先為達生物將在歐洲糖尿病研究協會(EASD)2024年會口頭報告伊諾格魯肽的兩項臨床研究成果

中國杭州和美國舊金山2024年9月6日 /美通社/ -- 杭州先為達生物科技股份有限公司,一家處於臨床階段、專注於研究和開發治療代謝性疾病創新療法的生物醫藥公司,今天宣布將在歐洲糖尿病研究協會(EASD)2024年第60屆年會上以口頭報告形式分別介紹兩項臨床研究的積極結果,包括伊諾格魯肽注射液(Ecnoglutide,XW003)在成人2型糖尿病受試者中的Ⅲ期臨床研究與口服伊諾格魯肽(Ecnoglutide ,XW004)在健康受試者及健康肥胖受試者中的Ⅰ期臨床研究。本屆EASD年會將於2024年9月9日至13日在西班牙首都馬德裡舉行。具體口頭報告信息如下:

報告題目: A Phase 3 Evaluation of cAMP Signaling Biased GLP-1 Analog Ecnoglutide (XW003) in Adults with Type 2 Diabetes ( 報告編號 #148)

報告時間: 2024年 9月12日 10:45AM - 12:15PM (中歐夏令時間)

報告專場: OP 25 (Incretin Receptor Agonists: Better and Better)

演講者:Susan Xu, MD, PhD

報告題目: Phase 1 Topline Safety, Efficacy, and Pharmacokinetics of Oral Ecnoglutide (報告編號 #736)

報告時間: 2024年 9月12日 2:00PM - 3:00PM (中歐夏令時間)

報告專場: SO 060 (Novel Incretins: It is All about Clinical Outcomes)

演講者:Mohammed Junaidi, MD

關於伊諾格魯肽( Ecnoglutide ),伊諾格魯肽注射液( XW003 )和口服伊諾格魯肽( XW004 )

胰高血糖素樣肽-1(GLP-1)受體激動劑可有效治療2型糖尿病和肥胖症,並顯示出治療代謝相關脂肪性肝炎(MASH)的潛力。伊諾格魯肽是一種偏向性的GLP-1受體激動劑,能激活cAMP信號傳導,減少β-抑制蛋白(β-arrestin)介導的內吞和脫敏,從而達到更好血糖控制和體重減輕的效果。已完成的I期至III期臨床研究證實,伊諾格魯肽對2型糖尿病和超重或肥胖症具有優異的治療效果,並顯示出良好的安全性和耐受性。

關於先為達生物

先為達生物是一家臨床階段、專注於研究和開發治療代謝性疾病的創新療法的生物制藥公司,研發管線包括同類首創和最佳候選藥物,長效GLP-1多肽伊諾格魯肽注射液(臨床Ⅲ期)、口服GLP-1多肽伊諾格魯肽(臨床Ⅰ期)和口服小分子GLP-1受體激動劑XW014(臨床Ⅰ期)等。先為達生物開發了多項包括口服多肽和吸入蛋白給藥平台在內的專利技術,並基於核心技術平台確立了一系列候選藥物。欲了解更多信息,請訪問:www.sciwindbio.com。

SOURCE 杭州先為達生物科技股份有限公司