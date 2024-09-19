結果出乎意料：「教育不能等待」（Education Cannot Wait）已惠及全球面臨危機的1100萬名兒童

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Education Cannot Wait

19 9月, 2024, 22:17 CST

全新的《教育不能等待業績報告》（ECW Results Report）強調了在危機環境中，兒童和青少年取得的關鍵學習成果，並呼籲緊急額外捐助者的支持，以應對快速升級的需求。

紐約2024年9月19日 /美通社/ -- 全球社區在2030年之前實現「為所有人提供優質教育」的承諾方面進展緩慢。武裝衝突、強迫遷徙、氣候變化以及其他緊急情況和持續危機，導致超過2.24億名受危機影響的兒童急需教育支援，這一數字自2016年的7500萬名急劇增長。

儘管需求不斷增加，根據「教育不能等待」今天在紐約發佈的《結果出乎意料：2023年全年業績報告》（Results Against All Odds: 2023 Annual Results Report），用於緊急情況和長期危機的教育資金十年來首次下降。

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聯合國的全球基金「教育不能等待」（簡稱「ECW」）專注於應對緊急情況和長期危機的教育需求，並與策略合作夥伴共同努力，為全球最脆弱的兒童和青少年提供關鍵的、持久的教育投資。 自2017年開始營運以來，ECW的投資已惠及1100萬名兒童和青少年，僅在2023年就包括560萬名女孩和男孩。
聯合國的全球基金「教育不能等待」（簡稱「ECW」）專注於應對緊急情況和長期危機的教育需求，並與策略合作夥伴共同努力，為全球最脆弱的兒童和青少年提供關鍵的、持久的教育投資。 自2017年開始營運以來，ECW的投資已惠及1100萬名兒童和青少年，僅在2023年就包括560萬名女孩和男孩。

報告指出，去年人道主義教育資金總額減少了3%，從2022年的12億美元下降至2023年的11.7億美元。

聯合國的全球基金「教育不能等待」（簡稱「ECW」）專注於應對緊急情況和長期危機的教育需求，並與策略合作夥伴共同努力，為全球最脆弱的兒童和青少年提供關鍵的、持久的教育投資。

自2017年開始營運以來，ECW的投資已惠及1100萬名兒童和青少年，僅在2023年就包括560萬名女孩和男孩。這一覆蓋範圍達到前所未有的規模。然而，仍然需要更多資源來滿足超過2.24億名急需支援的兒童、青少年及其教師的需求。

迄今為止，該基金已從公共和私人捐助方籌集超過16億美元。然而，ECW及其策略合作夥伴的捐助方亟需籌集6億美元，才能在2023-2026年策略計劃期結束前，惠及共2000萬名兒童和青少年，確保他們能夠獲得包容且優質的教育。

聯合國全球教育特別特使兼ECW高級指導小組主席白高敦（The Rt. Hon. Gordon Brown）表示：「對我們的25個策略性捐贈合作夥伴而言，這些轉型投資提供了以兒童為核心的優質全面教育，展現了對可持續發展、人權、經濟韌性及全球安全的承諾。」「教育是在這個充滿殘酷衝突、侵犯人權與不平等的世界中，重燃希望的最強大工具。這是我們對新一代領袖的投資。」

影響、深度和可持續性
不論是阿富汗、剛果民主共和國、埃塞俄比亞、加沙、西岸、海地、薩赫爾、蘇丹、烏克蘭，還是全球其他熱點，ECW強調了教育在這些危機環境中的深遠影響。

ECW執行董事Yasmine Sherif表示：「在危機中的女孩和男孩正承受著來自人為殘酷的衝突、強迫遷徙、氣候變化及其他災難的最嚴重影響。我們的新報告證明，儘管面臨這些挑戰，仍有可能為他們提供保護、希望，以及改變生命的優質全面教育機會。為了實現這一目標，我們緊急呼籲捐助6億美元，以達成我們的策略計劃目標，並確保在2026年底前為2000萬名女孩和男孩創造更美好的未來。」「現在是做出與政治行動一致的道德選擇的時刻。」

新的報告顯示，ECW高度關注全球最脆弱且風險最大的兒童：在2023年受益的兒童中，超過一半為女孩（51%），17%為內部流離失所者，22%為難民。

即便在最困難的環境下，提供的教育質量和影響仍在不斷改善。共有90%的課程報告了入學率提升，72%課程顯示性別平等方面的進展。根據ECW報告，在可監控學習成果的計劃中，80%的投資顯示了學術成績的提升，72%顯示兒童在社交情感學習和福祉方面的改善。

ECW的投資也改善了學習的持續性，透過資助幼兒教育、中學教育、殘疾包容、性別平等策略、精神健康支持及靈活、整體的解決方案，滿足兒童全方位需求的敏捷全面方案，使受益的女孩和男孩數量顯著增加。 

氣候危機同時也是一場教育危機。因氣候災害而獲得首次緊急援助的兒童比例，從2022年的14%激增至2023年的27%。

「教育既是公共利益，也是基本權利。為了實現我們的目標，全球領導人必須協調政策、資金與人道主義原則，立即增加多邊援助資金，扭轉當前的下降趨勢，並加強在人道、發展與和平方面的合作夥伴關係。『教育不能等待』已經向我們證明，只要資金在手，看似『不可能』的事也能變為可能，」白高敦（The Rt. Hon. Gordon Brown）表示。

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