Urielle 展望光明前景

聯合國兒童基金會視障兒童培訓中心獲「教育不能等待」基金資助，助力中非共和國兒童發揮潛能。

中非共和國班基2025年12月30日 /美通社/ -- Urielle 坐在課室內，全神貫注地閱讀。她的指尖在面前紙張上錯綜複雜的凸點圖案上遊走。

Urielle 說道：「我在三歲時失明，但這並未阻礙我前進。從小，父母便教導我要獨立自強——努力不懈，追隨夢想。」

Urielle 站在獲「教育不能等待」基金資助的視障兒童培訓中心前。© 聯合國兒童基金會中非共和國辦事處/Jose Carlos Rodriguez

儘管生活中面臨種種挑戰，這位 20 歲的少女一直獲得父母和老師的堅定支持。憑藉這份支持，加上對學習和講故事的熱誠，以及無比堅定的決心，Urielle 正開創屬於自己的未來。

自從加入了家鄉班基由聯合國兒童基金會（UNICEF）支持的視障兒童培訓中心後，Urielle 與其他視障兒童及青少年開始學習點字並接受教育，對當中許多人而言，這更是人生的第一次。

該中心是「教育不能等待」（Education Cannot Wait，簡稱 ECW）基金在首都班基資助的三所中心之一，旨在為中非共和國的視障男女童提供適切的學習機會。這些中心協助學生建立點字及讀寫能力，讓他們達到國家教育課程要求的水平，並支援他們最終融入主流學校。

每天清晨，一輛專用的學校篤篤車會停在 Urielle 家門前，接載她前往培訓中心。課程由視障教師執教，並在健視教師的協助下，利用點字教具進行教學。

該中心採用國家教育部的標準課程。這裡也是 Urielle 學會閱讀和書寫點字的地方。這些關鍵技能燃點了她全新的熱誠。這位少女說道：「我熱愛與人分享故事，尤其是關於社會議題的故事。我最喜歡的科目是社會科學，因為我喜歡了解世界各地的人如何生活、互動及面對挑戰。」

雖然 Urielle 如今在學業上表現出色，但在一個對殘疾人士仍存有標籤與歧視的社會中，她的求學之路絕不平坦。Urielle 回憶道：「有些鄰居甚至親戚曾說我一無是處，說我只適合做家務，不適合上學。但多虧父母的堅定支持，我學會了無視那些閒言閒語。」

將反對的聲音拒諸門外，Urielle 深明教育能拓闊視野，助她建立理想的未來。她說：「我學得越多，腦海中湧現的故事便越多。正因如此，我決心要成為一名記者。」

該中心亦設有職業培訓課程以培養技能。過往的學生利用這些新技能成功就業，部分更投身公務員行列。

中非共和國是全球兒童生活最艱難的地區之一。衝突、暴力、流離失所及自然災害持續困擾該國。多年的局勢動盪導致本已有限的服務崩潰，令許多地區的教育機會極其匱乏，甚至完全欠奉。即使學校開放，也往往缺乏合資格且受過培訓的教師、教材及結構穩固的校舍。

對於像 Urielle 這樣的殘疾人士而言，處境更為嚴峻。社會對「有特殊需要」兒童的標籤與偏見依然普遍，導致許多家庭將殘疾子女隱藏起來，剝奪他們與同輩及更廣泛社區（包括學校）接觸的機會。幸運的是，Urielle 的父母看見了女兒身上的無限潛能。

作為聯合國針對緊急狀況及長期危機的全球教育基金，「教育不能等待」（ECW）自 2017 年起一直支持中非共和國的聯合國兒童基金會等合作夥伴，不僅資助各類項目，在受保護的學習環境中增加優質教育機會、強化國家及地方教育系統、支援教師，並為女童及殘疾兒童提供針對性支援。

如今，Urielle 已不滿足於僅僅做一名優秀學生。她說：「我還想成為殘奧運動員。我每週進行三次長跑訓練！」

在那天來臨之前，Urielle 計劃繼續學習，並透過講故事激勵身邊的人。她展露燦爛笑容說道：「講故事是我的熱誠所在。我知道路途漫長，距離上大學至少還有六年。不過，有一天，我會有自己的廣播節目！」

她的抱負無可限量，而她的成就正正證明了，只要所有兒童都能獲得所需的教育、資源及支援以茁壯成長，他們的潛能便無可估量。

