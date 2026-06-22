蘆康沙妥珠單抗聯合奧希替尼一線治療EGFR突變NSCLC轉化研究成果刊發於《Cancer Cell》

基於上述研究成果與臨床開發計劃，公司正在推進一項III期注冊研究（試驗編號：NCT06670196），將sac-TMT聯合奧希替尼與奧希替尼單藥一線治療局部晚期或轉移性EGFR突變非鱗狀NSCLC進行對比。該研究旨在評估sac-TMT（4 mg/kg，每兩周給藥一次）聯合奧希替尼相較於奧希替尼單藥在此適應症下的療效與安全性。該研究已在中國完成全部受試者入組，目前進入隨訪與數據成熟階段。

除此之外，公司還在推進sac-TMT用於更早期EGFR突變NSCLC的臨床探索。一項II期臨床研究（試驗編號：NCT07329322）正在開展，評估sac-TMT聯合奧希替尼或sac-TMT單藥用於可切除EGFR突變NSCLC新輔助治療，進一步挖掘sac-TMT在圍手術期治療中的潛在價值。

本次研究成果刊發於《Cancer Cell》夯實了sac-TMT聯合EGFR-TKI一線治療EGFR突變NSCLC的科學理論基礎。依托sac-TMT在EGFR突變NSCLC領域已獲批的適應症及臨床開發計劃，公司將持續探索該聯合方案在前線治療、耐藥延緩、長期生存獲益等方面的應用潛力。科倫博泰將持續深耕EGFR突變NSCLC創新治療方案的研發，為患者提供更多治療選擇。

關於 sac-TMT （佳泰萊 ® ）

作為公司的核心產品，sac-TMT是一款公司擁有自主知識產權的新型人源化TROP2 ADC，適應症覆蓋NSCLC、乳腺癌(BC)、胃癌(GC)、婦科腫瘤、泌尿生殖系統腫瘤等多種晚期實體瘤。sac-TMT采用獨特雙功能連接子開發而成：一端與抗TROP2單抗沙妥珠單抗不可逆結合，另一端可在溶酶體內發生pH依賴性裂解，釋放貝洛替康衍生物拓撲異構酶I抑制劑載荷，從而最大限度地將毒性載荷遞送至腫瘤細胞，藥物抗體比(DAR)達7.4。sac-TMT通過重組抗TROP2人源化單克隆抗體特異性識別腫瘤細胞表面TROP2，經腫瘤細胞內吞後，在細胞內釋放毒性載荷KL610023。KL610023作為拓撲異構酶I抑制劑，可誘導腫瘤細胞DNA損傷，進而導致細胞周期阻滯與凋亡。此外，KL610023會被釋放至腫瘤微環境。由於KL610023具備細胞膜穿透性，可產生旁觀者效應，殺傷周邊腫瘤細胞。

2022年5月，公司授予默沙東（美國新澤西州羅威市默克公司的商號）在大中華區（包括中國大陸、香港、澳門及台灣）以外的全球所有地區開發、使用、制造及商業化sac-TMT的獨家權利。

截至目前，sac-TMT在中國已獲批四項適應症並實現商業化上市：1)既往接受至少兩種系統治療（其中至少一種治療針對晚期/轉移性階段）的不可切除局部晚期或轉移性三陰性乳腺癌(TNBC)；2)經EGFR-TKI聯合含鉑化療後進展的EGFR突變陽性局部晚期或轉移性非鱗狀NSCLC；3)經EGFR-TKI單藥治療後進展的EGFR突變陽性局部晚期或轉移性非鱗狀NSCLC；4)既往接受內分泌治療且晚期階段至少接受過一線化療的不可切除或轉移性激素受體陽性(HR+)、人表皮生長因子受體2陰性（HER2-，免疫組織化學(IHC) 0、IHC 1+或IHC 2+/原位雜交(ISH)-) BC。上述前兩項適應症已納入中國國家醫保藥品目錄(NRDL)，有望為更多BC和NSCLC患者帶來具有臨床意義的生存獲益。同時，sac-TMT已獲中國國家藥品監督管理局(NMPA)授予六項突破性療法認定(BTD)。

sac-TMT是全球首個在肺癌適應症領域獲批上市的TROP2 ADC藥物。sac-TMT的新增適應症上市申請已獲NMPA受理，用於聯合帕博利珠單抗（可瑞達®[1]）一線治療腫瘤細胞程序性死亡配體1(PD-L1)腫瘤細胞陽性比例評分(TPS)≥1%、EGFR陰性/間變性淋巴瘤激酶(ALK)陰性的局部晚期或轉移性NSCLC，並進入優先審評審批通道。截至當前，科倫博泰已在中國啟動9項注冊臨床研究。默沙東正在全球開展17項III期臨床研究，評估sac-TMT單藥或聯合帕博利珠單抗或其他抗癌藥物用於多種類型癌症的治療。這些研究均由默沙東發起並牽頭。

關於科倫博泰

科倫博泰（股票代碼：6990.HK）是科倫藥業旗下控股子公司，專注創新生物藥和小分子藥物的研發、生產、商業化及全球合作。公司聚焦實體瘤、自身免疫疾病、代謝性疾病等重大疾病領域，搭建全球化藥物研發與產業化平台，滿足國內外未被滿足的臨床用藥需求，致力於成為全球領先的創新藥企。目前，公司擁有30余個在研核心創新藥項目，其中4個項目共8個適應症已獲批上市，1個項目處於新藥上市申請(NDA)階段，十余個項目進入臨床研究階段。公司成功構建了全球領先的專有ADC與新型DC技術平台OptiDC™，現有2款ADC產品共5個適應症已獲批上市，多款ADC及新型DC產品處於臨床或臨床前研究階段。有關更多詳情，請訪問官網：https://en.kelun-biotech.com/

[1]可瑞達®（帕博利珠單抗）是美國新澤西州羅威市默克公司旗下子公司默沙東(MSD)的注冊商標。

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