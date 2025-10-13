復旦大學--華盛頓大學EMBA項目全球第1，復旦管院四大項目齊居世界前列

復旦大學—華盛頓大學EMBA項目榮登全球第1

薪資水平、薪資增長均位居全球第1

復旦大學EMBA項目位列全球第8

連續四年蟬聯中文項目全球第1

薪資水平、薪資增長、生源資歷、校友網絡、科研實力

均位列中文項目第1

其中生源資歷連續6年拔得中文項目頭籌

復旦大學—香港大學IMBA項目全球第19

蟬聯在職MBA項目全球第1

薪資增長蟬聯在職MBA項目全球第2（增幅118%）

科研實力排名全球第8

復旦大學—BI（挪威）國際合作MBA項目全球第21

連續參評13年來再創新高

薪資增長位列全球第2（增幅123%）

校友網絡蟬聯在職MBA項目全球第1

國際化師資連續7年蟬聯在職MBA項目全球第1

堅守初心，引領中國管理教育發展

作為第一家經中國教育部批准成立的國際合作EMBA項目，復旦大學-華盛頓大學EMBA項目於2002年創辦，首創了中外聯合授課模式，致力於「將中國最優秀的管理人才培養為全球商業領袖」。繼2024年位列全球第三，今年，復旦大學-華盛頓大學EMBA項目登頂全球第一，並且薪資水平蟬聯全球第一。

復旦大學EMBA項目是國內首批獲國家批准開辦的中文EMBA學位教育項目，以培養「將帥之才」為目標，項目連續四年蟬聯中文項目全球第一，薪資水平、薪資增長、生源資歷、校友網絡、科研實力均位列中文項目第一。

自2006年首次參評以來，復旦管院各參評項目的排名成績一路穩步攀升——從初期以單個項目參評、連續多年穩居中國大陸第一；到多個項目齊參、連續多年躋身全球100強、全球50強、全球30強；再到今年四個參評項目全部挺進全球25強，充分展現了學院在人才培養、師資力量、學科建設、國際化發展上的持續提升與卓越進步。

2012年，學院首次以多個項目同時參加全球排名，自此開啟了對學院綜合實力更全面的評估，目前已成為自FT全球EMBA排名創設以來，參評項目最多、覆蓋學生最廣、綜合實力最強的商學院。

賦能校友，構建卓越高效的網絡生態

本次參評的四大項目，在校友網絡指標上均位居全球前20位，展現學院校友網絡的強大凝聚力與卓越的人才水平，也體現了學院對校友網絡建設與發展的高度重視。

該指標主要依據校友網絡提供的職業機會、職業發展指導、助力校友創新創業等多維度的有效成果，由校友打分評級。目前，復旦管院擁有超過6萬名校友，已形成覆蓋全球的校友聯絡與生態資源體系。

科研突破，為全球管理研究貢獻中國智慧

FT EMBA排名注重考察參評院校的科研水平，科研能力是FT EMBA評選的重要細分指標。在本次評選中，復旦大學EMBA項目授課師資的科研實力也再度問鼎中文項目全球第一。

在最新UTD全球商學院科研百強榜中，復旦管院位列全球第66位，連續10年蟬聯中國內地第1。大量基於中國企業實踐的研究成果發表在國際頂級期刊，為全球管理研究貢獻中國智慧。

在2025年度國家自然科學基金集中接收申請項目評審結果中，復旦管院獲批21項，涵蓋「人工智能+」科技、產業發展、消費提質等戰略領域。學院持續推進「科創戰略」，已前瞻佈局科學智能交叉研究，大力構建「AI+」創新人才培養體系。

四十向新，榮耀再啓程！復旦管院將繼續踐行「 開智求真，拓新領變」精神，不斷培養引領中國經濟發展、影響世界產業變革的傑出管理人才。

SOURCE 復旦大學管理學院