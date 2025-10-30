以「領變」精神啟航新篇章：復旦大學管理學院恢復建院40週年

新聞提供者復旦大學管理學院
30 10月, 2025, 17:38 CST
2025全球管理教育院長論壇暨全球商科教育博覽會隆重開幕
上海 2025年10月30日 /美通社/ -- 10月24日，作為復旦管院恢復建院四十週年院慶周的核心活動，「全球管理教育院長論壇暨全球商科教育博覽會」開幕式在復旦管院政立院區C樓劇院舉行。
當前中國管理教育在國際化、科研創新與人才培養上成果顯著，但也面臨複雜國際環境的挑戰。作為復旦管院恢復建院四十週年院慶周的「重頭戲」，全球商科教育博覽會正是為回應中國管理教育的現實需求，以凝聚全球共識為目標而舉辦 。來自美國麻省理工學院斯隆管理學院、耶魯大學管理學院、倫敦商學院等全球五大洲近 50 所頂尖商學院及商科教育國際組織的院長、代表齊聚現場，共同回顧國際化成就、探討挑戰對策、共商合作方向。
開幕式現場還特別設置了互動環節「青年領變•全球青年問：未來的商業世界是怎樣的」，來自復旦大學管理學院的中外青年代表用幽默與真誠的提問，將屬於青年的思考拋向這個時代。
同日舉行的「全球管理教育院長論壇」以「全球商科教育變革前沿」為主題，匯聚全球教育領袖，展現開放姿態，致力於鏈接全球商學未來。
復旦大學管理學院院長陸雄文在開場致辭中表示，當前中國的科技變革為管理教育帶來了新的問題與思考，也帶來了前所未有的機遇，商學教育必須將理論知識應用於現實問題的解決中，這同樣是全球商學院共同面對的重要議題。
主題演講環節，倫敦商學院副院長Gary Dushnitsky和國際精英商學院協會(AACSB)總裁兼首席執行官Lily Bi分別以「全球頂尖商學院視角下的未來商科教育」和「穿越迷津：揚帆商科教育的全球化征程」為主題發表演講。
圓桌論壇圍繞「因時而變，推動全球合作」展開，復旦大學管理學院院長陸雄文與歐洲高等商學院執行校長兼院長Léon Laulusa，加拿大女王大學史密斯商學院代理院長Lynnette Purda，BI挪威商學院校長Karen Spens，中歐國際工商學院院長Dominique V. Turpin，香港中文大學商學院院長周林就商科教育面臨的挑戰、課程體系創新、國際合作等議題進行了深入交流。
在2場平行論壇中，來自耶魯大學、巴黎高等商學院、新南威爾士大學、台灣大學等全球高校與教育組織的專家學者圍繞「AI賦能管理教育：課程革新與全球協作」與「全球管理教育創新：可持續發展與跨文化協作」進行深入探討，分享了人工智能如何重塑教育範式、推動教育可持續性及促進跨文化協作，全面展示了全球商科教育的前沿趨勢與多元探索。
以院慶為契機匯聚全球目光——這場盛會是展望商科未來的平台，也是回望來路的重要契機，讓 「開智求真，拓新領變」 的精神不僅在當下閃耀，更牽引著人們回溯復旦管院恢復建院四十年來的初心使命。
SOURCE 復旦大學管理學院
