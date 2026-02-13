Emily Bao在Solana Accelerate APAC上發布2026戰略路線圖

1.自動化與AI驅動的LP基礎設施

Bao預告了2026年將推出的AI驅動型流動性提供商(LP)工具，包括可實現單資產入場與原子執行的AutoSwap、用於LP優化倉位管理的AI輔助策略引擎，以及帶有收益複投功能的自動再平衡。該舉措旨在降低參與門檻，簡化鏈上用戶的流動性管理。

2.Prop AMM

Byreal計劃推出一種Prop AMM模型，初始階段采用協議管理的流動性，並結合根據訂單流質量動態調整的手續費。該模型旨在提高執行穩定性和資本效率，並計劃逐步向所有用戶開放參與。

3.將RWA永續合約引入鏈上

Byreal將推出針對現實世界資產(RWA)和其他鏈上資產的7x24小時永續期貨交易，並計劃將預測市場數據作為鏈上信號層納入其中。該舉措旨在通過統一的執行層，擴大全球資產市場的鏈上接入渠道。

Byreal：構建互聯網資本市場基礎設施

Byreal由Bybit孵化，於2025年中推出，已迅速成為Solana生態中最著名的DEX平臺之一。Bao強調：「我們正在為互聯網資本市場構建基礎性基礎設施。」她說，Byreal憑借卓越的價格發現能力、強大的流動性，以及對加密原生資產和現實世界資產的無縫接入，在競爭激烈的DEX領域脫穎而出。

此次主題演講正值Solana成為機構資本進入加密市場門戶之際，Solana Accelerate APAC匯聚了超過2000名建設者、高管和政策制定者。

Byreal計劃在2026年全年逐步推出這些舉措。欲了解Byreal的最新動態，用戶可訪問： www.byreal.io

