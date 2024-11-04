Empyrion Digital進軍台灣，加快業務發展

作為東北亞人口最多的經濟體之一，台灣擁有2300多萬人口，以快速發展的技術和研發中心以及強大的半導體行業著稱。台灣也正在成為北亞重要的數據中心樞紐，當地的數據中心是實現雲計算和AI技術的關鍵基礎設施，預計在2024年將產生2.262億美元的托管服務收入。預計到2029年，該收入將增至3.46億美元，預測期內（2024-2029年）的年復合增長率為8.88%[1]。

從傳統意義上來說，台灣的托管服務市場主要由島內需求驅動，但國際雲計算和內容提供商及企業進入該市場的需求正在上升。由於未來幾年供應量有限，Empyrion Digital進入台灣市場，正是為了滿足這一日益增長的需求，尤其是銀行和金融行業的需求，因為這些行業對敏感性和安全性有著極高的要求。

TW1 的另一個關鍵特點是其對可持續發展(永續性)的專注。通過採用先進的冷卻技術和建築集成光伏技術（BIPV），TW1 的電源使用效率（PUE）將達到1.33或更低。並致力優化水資源利用率 (WUE)，實現淨零目標。TW1項目完工後，還將取得台灣綠色建築金牌認證，這將進一步鞏固Empyrion Digital作為可持續數位基礎設施領導者的地位。

Empyrion Digital首席執行官馬克-方（Mark Fong）表示：「我們很高興能夠進軍台灣，此次投資是公司在土地和電力資源稀缺的亞洲地區發展的又一重要裡程碑。台灣擁有強大的半導體產業和豐富的技術人才，是我們建設新一代AI就緒型數據中心的戰略要地。我們將業務拓展至台灣，將確保當地企業獲得保持競爭力所需的數字基礎設施，並推動台灣與全球技術生態系統的深入合作。」

他補充說：「TW1將擴大我們在新加坡、韓國和日本的數據中心組合，確保我們能夠有效地把握批發和邊緣托管的需求，並為這四個市場的客戶提供靈活的部署解決方案。」

TW1數據中心預計將於2025年開始施工，並於2027年投入使用。

到2025年底，Empyrion Digital計劃將其泛亞洲平台擴展至整個亞洲，IT負載能力超過170兆瓦。目前，該平台在新加坡運營一個7.7兆瓦的數據中心，正在首爾建設一個29.4兆瓦的數據中心，並計劃於2025年初開始在東京建設一個25兆瓦的數據中心。

關於Empyrion Digital

Empyrion Digital是一家致力於可持續性和最高運營標准的新一代數字基礎設施平台。我們以綠色設計為基礎，在亞洲為超大規模業者和企業級客戶開發和運營穩健、可擴展和中立的數據中心。

Empyrion Digital總部位於新加坡，是Seraya Partners的投資組合公司。Seraya Partners是亞洲領先的基礎設施基金，截至2023年12月31日，其管理的資產規模達8億美元。

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[1] 來源：Mordor Intelligence

SOURCE Empyrion Digital