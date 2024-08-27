Enfinity Global 完成 5 億歐元里程碑式投資，在意大利建造、擁有並營運 1.5 GW 太陽能發電廠

邁阿密2024年8月28日 /美通社/ -- 可再生能源領導者 Enfinity Global Inc. 今天宣佈完成 5 億歐元融資的財務結算。該融資結合專案融資將為意大利 1.5 GW 太陽能資產的開發和建設提供資金。該資金是透過創新的俱樂部交易結構提供的，合作夥伴包括 Infranity、Schroders Capital、Rivage、BNP Paribas Asset Management 和 QIC (Queensland Investment Corporation) 等領先投資者。該融資還包括一項可擴充功能，允許 Enfinity 將規模擴大至 8 億歐元。

Enfinity 目前在意大利擁有 4.8 GW 太陽能和儲能項目的投資組合處於不同的開發階段，這使該公司成為服務於該國終端客戶的領先獨立電力生產商之一。

「我們感謝 Infranity、Schroders Capital、Rivage、BNP Paribas Asset Management 和 QIC 的投資和合作夥伴關係，共同構建這個獨特定位的 1.5 GW 投資組合，」 Enfinity Global 行政總裁 Carlos Domenech 表示， 「向為未來提供動力的可持續、碳中和經濟的能源轉型需要大量投資。在 Enfinity，我們作為負責任的資產所有者採取長期觀點，透過成為客戶、投資者和合作夥伴的一站式解決方案來創造價值。」

Enfinity 目前在 17 個項目中建設 416 MW 的太陽能發電設施，這些項目已與投資級客戶簽訂長期購電協議 (PPA)。

「隨著 Enfinity 推進並擴展其現有的 25.1 GW 全球投資組合，資本形成發揮著重要的推動作用。我們致力於服務具備穩健基礎的深度能源市場，並與戰略投資者和領先金融機構建立合作夥伴關係。」Enfinity Global 美洲行政總裁兼全球資本總監 Ricardo Diaz 表示，「Enfinity 的資本形成努力集中在建立持久的關係，隨著我們滿足客戶需求的同時，有效地擴展整個價值鏈並創造價值。」

「 Infranity 是歐洲可再生能源領域非常忠誠且經驗豐富的投資者。因此，我們很高興透過為其在意大利的太陽能光伏資產組合提供大量融資來支援我們的合作夥伴 Enfinity 的發展。未來為進一步能源轉型提供資金的需求非常巨大，Infranity 將繼續積極支援， 」 Infranity 投資總監 Garbiñe Unda Barturen 評論道。

Akereos 擔任 Enfinity Global 的獨家帳簿管理人、結構設計師和獨家債務顧問。Milbank 擔任 Enfinity Global 的法律顧問，Ashurst 擔任投資者俱樂部的法律顧問。

關於 Enfinity Global

Enfinity Global Inc. 成立於 2019 年，是一家總部位於美國的領先的可再生能源和可持續發展服務公司。該公司擁有 25.1 GW 的再生能源和儲能專案組合，包括營運資產、在建專案和處於不同開發階段的專案。公司在美國、歐洲、日本和印度設有辦事處，旨在為可持續的零碳經濟做出重大貢獻。Enfinity 的領導團隊在該領域擁有逾 370 億美元的融資經驗。

SOURCE Enfinity Global