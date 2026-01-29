Enfinity Global 與 Microsoft 簽訂的 366 兆瓦購電協議組合中的首個項目成功投入商業營運

此首份購電協議是一項規模更大的合作計劃之一，其總容量高達 366 兆瓦交流電，當中包括多個目前已於意大利動工興建的其他可再生能源項目。

根據合作協議，Enfinity 與 Microsoft 亦將透過相關投資及創造就業機會，為我們多個設有發電廠的社區帶來正面影響。這些地區包括拉齊奧 (Lazio)、艾米利亞—羅馬涅 (Emilia-Romagna) 及巴西利卡塔 (Basilicata)。

Enfinity Global 行政總裁 Carlos Domenech 表示：「我們很高興能夠為 Microsoft 這類全球科技領導企業提供太陽能電力。」 Enfinity Global 的使命 是為全球及本地客戶提供穩定可靠、具增值能力的可再生能源解決方案，同時在我們營運發電廠的各個社區中履行負責任的企業公民角色。」

Enfinity Global 公司及其附屬公司成立於 2019 年，為一家總部設於美國的領先可再生能源及可持續發展服務公司。 公司持有合共 39.3 吉瓦的可再生能源及儲能項目組合，涵蓋已投入營運、正在建設及開發中的資產，並於美國另有約 37 吉瓦項目正進行洽談。Enfinity 於美國、歐洲、日本及印度設有辦事處，致力推動低碳經濟發展。 Enfinity 的管理團隊為全球可再生能源領域中經驗最為豐富的團隊之一，於可再生能源行業累積逾 410 億美元的融資經驗，並已成功開發及收購超過 26 吉瓦的太陽能及風電資產。

Enfinity Global 在意大利太陽能購電協議市場持續領先，於過去兩年已與多家大型企業及工業客戶簽訂合共 808 兆瓦的合約。

