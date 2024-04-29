Enfinity Global 為日本一座 70 兆瓦的營運太陽能電廠完成 1.95 億美元長期融資

這座新投入營運的太陽能發電廠隸屬於日本業界領先企業之一 Enfinity Global 在日本擁有的 250 兆瓦太陽能光電站網絡組合。

「我們致力於透過利用我們的全球能力和作為一個長期投資者來支持日本到 2050 年實現碳中和的計劃。我們感謝我們的融資合作夥伴 Nomura 和 Aozora 對我們的信任」，Enfinity Global 行政總裁 Carlos Domenech 表示。「日本正處於一個拐點，清潔能源已成為競爭的必需品。」

「Nomura 很高興能提供自訂的融資解決方案，支援 Enfinity Global 實現幫助日本實現碳中和的目標」，Nomura 基礎設施及電力業務 (IPB) 負責人 Vinod Mukani 表示，「Nomura 很高興能為客戶提供支援和流動資金，特別是像 Enfinity Global 這樣擁有經驗豐富且才華橫溢的團隊和極具吸引力的業務策略的客戶，他們正在為向清潔能源經濟轉型做出貢獻。」

「 Aozora 很高興有機會為 Enfinity Global 在日本的太陽能計劃提供支援。」，Environment Business Group 總經理 Hiroki Nakazato 表示。 「Aozora 將繼續專注於為我們的客戶提供融資支持，幫助他們發展可再生能源和開展能源轉型，最終實現無碳經濟。」

SOURCE Enfinity Global