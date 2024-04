Enfinity Global fecha US$ 195 milhões em financiamento de longo prazo para uma usina de energia solar operacional de 70 MW no Japão

TÓQUIO e MIAMI, 26 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Enfinity Global Inc., líder em energia renovável, garantiu US$ 195 milhões (29,2 bilhões de ienes) em financiamento de longo prazo para uma usina de energia solar de 70 MW no Japão . A Nomura Securities International Inc., uma instituição financeira global, atuou como coordenador/agente principal inicial e o Aozora Bank, um dos principais bancos comerciais japoneses, atuou como organizador/agente líder.

Enfinity Global’s Aomori 70 MW solar power plant in Japan

Localizada na província de Aomori, no norte do Japão, esta usina de energia solar recentemente concluída deverá produzir mais de 75 GWh de energia limpa anualmente, o suficiente para suprir 11% da demanda residencial de energia da cidade de Aomori, ou cerca de 15.600 residências, e compensar 35.000 toneladas de CO2. emissões anualmente. A central solar de Aomori destaca-se como um exemplo de sucesso da utilização eficaz de painéis solares bifaciais numa das cidades com mais neve do mundo.

Esta usina de energia solar recentemente operacional faz parte do portfólio solar fotovoltaico de 250 MW de propriedade da Enfinity Global no Japão, onde a empresa está posicionada como uma das líderes do setor.

"Estamos empenhados em apoiar o plano do Japão de se tornar neutro em carbono até 2050, alavancando as nossas capacidades globais e sendo um investidor a longo prazo. Agradecemos a confiança de nossos parceiros financeiros, Nomura e Aozora", disse Carlos Domenech, CEO da Enfinity Global. "O Japão está em um ponto de inflexão onde a energia limpa se tornou uma necessidade competitiva".

"A Nomura está entusiasmada em fornecer uma solução de financiamento personalizada para apoiar a Enfinity Global em seu objetivo de ajudar o Japão a alcançar a neutralidade de carbono", disse Vinod Mukani, chefe de negócios de infraestrutura e energia (IPB) da Nomura. "A Nomura tem o prazer de apoiar e fornecer liquidez aos seus clientes, especialmente aqueles como a Enfinity Global, que possuem equipes experientes e talentosas e uma estratégia de negócios atraente que está contribuindo para a transição para uma economia de energia limpa."

" A Aozora tem o prazer de ter a oportunidade de apoiar os projetos solares da Enfinity Global no Japão", disse Hiroki Nakazato, diretor executivo, chefe do grupo de negócios ambientais. "A Aozora continuará a focar no financiamento que apoia as iniciativas dos nossos clientes para desenvolver energias renováveis e a transição energética para uma economia livre de carbono."

