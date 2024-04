Enfinity Global schließt eine langfristige Finanzierung in Höhe von 195 Millionen US-Dollar für ein 70-MW-Solarkraftwerk in Japan ab

TOKYO und MIAMI, 26. April 2024 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, hat eine langfristige Finanzierung in Höhe von 195 Millionen US-Dollar (29,2 Milliarden Yen) für ein 70-MW-Solarkraftwerk in Japan gesichert. Nomura Securities International Inc., ein weltweit tätiges Finanzinstitut, fungierte als Initial Lead Arranger/Sole Bookrunner und die Aozora Bank, eine der führenden japanischen Geschäftsbanken, als Lead Arranger/Agent.

Enfinity Global’s Aomori 70 MW solar power plant in Japan

Das kürzlich fertig gestellte Solarkraftwerk in der Präfektur Aomori im Norden Japans soll jährlich mehr als 75 GWh saubere Energie erzeugen, was ausreicht, um 11 % des Energiebedarfs der Stadt Aomori, d. h. etwa 15 600 Haushalte, zu decken und jährlich 35 000 Tonnen CO2-Emissionen auszugleichen. Das Solarkraftwerk in Aomori ist ein erfolgreiches Beispiel für den effektiven Einsatz von bifacialen Solarmodulen in einer der schneereichsten Städte der Welt.

Dieses neu in Betrieb genommene Solarkraftwerk ist Teil des 250-MW-Photovoltaik-Portfolios von Enfinity Global in Japan, wo das Unternehmen zu den Branchenführern gehört.

"Wir sind entschlossen, Japans Plan, bis 2050 klimaneutral zu werden, zu unterstützen, indem wir unsere globalen Fähigkeiten nutzen und ein langfristiger Investor sind. Wir freuen uns über das Vertrauen unserer Finanzierungspartner Nomura und Aozora", , sagte Carlos Domenech, CEO von Enfinity Global. "Japan befindet sich an einem Wendepunkt, an dem saubere Energie zu einer wettbewerbsrelevanten Notwendigkeit geworden ist".

"Nomura freut sich, Enfinity Global mit einer maßgeschneiderten Finanzierungslösung bei seinem Ziel zu unterstützen, Japan auf dem Weg zur Klimaneutralität zu helfen", sagte Vinod Mukani, Leiter von Nomuras Infrastructure and Power Business (IPB) . "Nomura freut sich, seine Kunden zu unterstützen und ihnen Liquidität zur Verfügung zu stellen, insbesondere solche wie Enfinity Global, die über erfahrene und talentierte Teams und eine attraktive Geschäftsstrategie verfügen, die zum Übergang zu einer sauberen Energiewirtschaft beiträgt."

" Aozora freut sich über die Möglichkeit, die Solarprojekte von Enfinity Global in Japan zu unterstützen", sagte Hiroki Nakazato, Managing Executive Officer, Head of Environment Business Group. "Aozora wird sich weiterhin auf Finanzierungen konzentrieren, die die Initiativen unserer Kunden zur Entwicklung erneuerbarer Energien und der Energiewende für eine kohlenstofffreie Wirtschaft unterstützen."

