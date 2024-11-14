Entrepreneur Universe Bright Group 公佈2024年第三季度財報

西安2024年11月14日 /美通社/ -- Entrepreneur Universe Bright Group（「EUBG」或「公司」）近日公佈截至2024年9月30日的第三季度未經審計財報。公司本季度總收入為1,670,203美元，較去年同期的1,714,786美元下降約2.6%。儘管面臨宏觀經濟環境的挑戰，公司透過多元化的諮詢服務，保持了相對穩定的業務表現。

本季度內，於2024年9月12日，公司支付了一次性特別現金分紅，總額達2,211,536美元，展現了公司致力於為股東創造最大價值的承諾，並彰顯其穩健的財務狀況。

財務亮點：

總收入：1,670,203美元，較2023年第三季度的1,714,786美元下降約2.6%。

毛利：1,490,851美元，同比下降約6.9%，主要由於引入新服務供應商及部分員工的薪資調整而導致成本增加。

淨利潤：703,615美元，較2023年同期的741,170美元減少約5.1%。

現金及現金等價物：支付特別分紅後，公司於季度末持有現金及現金等價物共計8,275,329美元，顯示出穩健的財務狀況。

業務與市場動態：

在全球及中國大陸經濟不確定性增強的背景下，公司通過優化成本並提供包括直播行業相關的諮詢支援在內的多元化服務，維持了業務的穩定。

公司管理層表示：

「在充滿挑戰的市場中，我們持續為客戶提供高品質的諮詢服務，並不斷調整策略以應對行業的動態需求。」

未來展望：

EUBG 將繼續專注於提升運營效率及擴大客戶基礎，以增強其市場適應能力，並在未來實現可持續的運營表現。

關於 ENTREPRENEUR UNIVERSE BRIGHT GROUP

Entrepreneur Universe Bright Group 是一家內華達州的控股公司，通過其在香港及中國的全資子公司開展業務。中國子公司主要從事諮詢、採購及市場推廣服務，並由香港子公司提供支持。公司致力於為中國各市場提供涵蓋多領域的商業諮詢服務。欲瞭解更多資訊，請訪問：http://www.eubggroup.com/。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》定義的「前瞻性聲明」。這些聲明涉及公司的業務計劃、目標、策略、未來事件或表現及相關假設。公司在使用「可能」、「將」、「應該」、「預計」、「相信」、「期望」、「估計」等非歷史事實的詞彙時，即構成前瞻性聲明。前瞻性聲明並不保證未來表現，且存在風險與不確定性，可能導致實際結果與公司預期存在重大差異。這些風險包括但不限於公司的業務發展、財務狀況、產品及服務的需求與接受度、技術變更、政府法規及中國經濟和商業環境的波動等。公司提醒投資者不要過分依賴這些前瞻性聲明。更多風險因素可參見公司提交給美國證券交易委員會的報告，網址為www.sec.gov。公司無義務公開更新這些前瞻性聲明以反映未來發生的事件或情況。

SOURCE Entrepreneur Universe Bright Group