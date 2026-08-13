創業環球光明集團公布2026年第二季度財務業績

西安2026年8月14日 /美通社/ -- 創業環球光明集團（「EUBG」或「公司」），一家註冊於美國內華達州的公司，公布了截至2026年6月30日止期間的未經審計財務業績。

2026年第二季度財務亮點

營業收入：截至2026年6月30日止三個月為746,113美元，而2025年同期為1,143,106美元。

淨虧損：截至2026年6月30日止三個月為34,495美元，而2025年同期為淨利潤422,852美元。

綜合收益總額：截至2026年6月30日止三個月為23,552美元，而上年同期為424,033美元。

現金狀況：截至2026年6月30日，現金及現金等價物約為1,067萬美元。

業務概況

EUBG通過其在中國的全資子公司提供數字營銷諮詢服務。公司專注於為中國企業提供營銷諮詢及相關服務，通過線上及綜合服務解決方案支持品牌發展和客戶獲取。

2026年第二季度，公司繼續優化其服務結構並發展選定的業務舉措。公司推出了一項新的數字營銷服務，代表客戶在各類數字平台上製作並發布數字營銷材料。此外，公司在香港的全資子公司Heng Ying International Investment Limited於2026年6月順利完成其放債人牌照的例行續期，並已逐步開展業務運營。

戰略展望

EUBG繼續專注於加強其諮詢服務能力、提高運營效率並增強長期競爭力。

公司還在繼續評估和發展戰略擴張機會，包括通過其香港子公司Heng Ying International Investment Limited開展選定的金融科技相關舉措。

此外，公司於2026年2月25日實施了10股合併為1股的反向股票拆分，進一步使其資本結構與長期戰略目標保持一致。

管理層評論

EUBG首席執行官陶國林先生表示：

「我們第二季度的業績反映了部分服務業務需求收縮以及持續的戰略調整。與此同時，我們在推進新業務舉措的同時，繼續保持了較強的現金狀況。



展望未來，我們將繼續提升諮詢及數字營銷服務能力，同時審慎發展新的業務機會。」

關於創業環球光明集團

創業環球光明集團是一家註冊於美國內華達州的控股公司，通過其在香港和中國大陸的全資子公司開展業務。公司主要在中國從事諮詢和營銷服務，並由其香港子公司提供支持。

更多信息，請訪問：www.eubggroup.com

安全港聲明

本新聞稿包含根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》定義的、與公司業務相關的預測及「前瞻性聲明」。前瞻性聲明包括有關計劃、目標、宗旨、戰略、未來事件或業績、相關假設以及其他非歷史事實的聲明。當公司使用「可能」、「將」、「打算」、「應當」、「相信」、「預計」、「期望」、「預測」、「估計」等並非僅涉及歷史事項的類似表述時，即構成前瞻性聲明。

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SOURCE Entrepreneur Universe Bright Group