數位化創新ESG推動工具 鴻海永續觀測站斬獲紅點設計大獎

台北2024年9月2日 /美通社/ -- 全球最大科技製造與服務商鴻海科技集團（TWSE:2317）今日宣布，集團內部所推動的ESG數位化管理平台「永續觀測站」榮獲全球知名的紅點設計大獎（Red Dot Award）肯定！鴻海「永續觀測站」智慧監測平台透過可視化介面，協助管理集團的ESG目標推動進程，從而幫助集團制定科學的決策和長期策略。

「永續觀測站」能彙總鴻海科技集團在全球205個據點、跨24個國家的數據，即時掌握各地區ESG目標的達成狀況。透過數據分析，深入了解各單位的ESG執行情況，並及時提供協助，確保ESG目標的實現。

「在鴻海成立50週年之際能夠獲得紅點設計獎，是一個非常具紀念性的里程碑！我們繼續善用鴻海在資訊科技的優勢能力，來提升我們在ESG發展工作中的成果。」鴻海科技集團巫俊毅副總暨發言人表示。

此平台結合數據可視化與先進互動技術，強化數據的互動性與實用性。重視用戶體驗的視覺設計，運用動態仿真效果及生動圖像，將複雜的ESG數據，例如，碳排放、員工福祉與公司治理等關鍵指標，轉化為簡明易懂的圖形呈現。這使得信息的可讀性和吸引力大幅提升，改善數據的理解與應用，成為企業內部決策的重要支持工具。

鴻海在紅點設計獎中獲得肯定，顯示推動ESG的同時，善用公司自身設計與創新方面的能力，彰顯了集團在推動永續發展和環境責任上的堅定承諾。未來，鴻海將持續優化永續觀測站，並進一步拓展其功能，至供應鏈端，以應對不斷變化的市場需求和環境挑戰，為社會與環境創造更大的價值。

SOURCE Hon Hai Technology Group (Foxconn)