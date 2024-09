Hon Hai Technology Group (Foxconn) remporte le prestigieux prix Red Dot Design pour sa plateforme ESG propriétaire

La « Hon Hai Sustainable Monitoring Platform » incarne l'esprit d'innovation à l'occasion du 50eanniversaire du groupe

TAIPEI, 2 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Hon Hai Technology Group (« Foxconn ») (TWSE:2317) annonce ce jour que sa plateforme propriétaire, qui permet de suivre intelligemment les progrès en matière de développement durable chez le plus grand fournisseur de services de fabrication électronique au monde, a remporté un Red Dot Award, l'un des plus grands concours créatifs au monde.

La « Hon Hai Sustainable Monitoring Platform », qui a reçu un Red Dot Award: Brands & Communication Design, est devenue opérationnelle à la fin de 2023 avec une interface intuitive et attrayante qui trouve le point d'équilibre avec la technologie propriétaire complexe utilisée pour la construire. La plateforme permet d'obtenir des instantanés en temps réel de la manière dont Foxconn suit, à l'échelle de l'entreprise, ses objectifs écologiques qui s'alignent sur les engagements des Nations unies en matière d'objectifs de développement durable.

Les origines du prix Red Dot Design remontent à 1955. Sa distinction, le Red Dot, est reconnue internationalement comme l'un des labels de qualité les plus recherchés en matière de design. Qu'il s'agisse de produits, de communication de marque, de projets créatifs, de concepts de design ou de prototypes, le Red Dot Award documente les tendances les plus marquantes à l'échelle mondiale.

« L'attribution du Red Dot est une étape importante pour Foxconn à l'occasion de son 50e anniversaire cette année. Nous innovons grâce aux technologies de l'information pour mieux accomplir notre travail en matière de développement durable », déclare James Wu, vice-président et porte-parole de Foxconn.

Le tableau de bord de la « Hon Hai Sustainable Monitoring Platform », inspiré de la Guerre des étoiles, met l'accent sur l'expérience de l'utilisateur, en utilisant des effets de simulation dynamiques et des images vivantes pour traduire des données ESG complexes en représentations graphiques claires et compréhensibles. La lisibilité et l'attrait des informations s'en trouvent grandement améliorés, ce qui facilite la compréhension et l'application des données et en fait un outil d'aide important pour la prise de décision au sein de l'entreprise.

La plateforme sécurisée, conçue sur mesure, peut agréger intelligemment les données des 205 sites de Foxconn répartis dans 24 pays, ce qui permet à la direction de suivre en temps réel l'évolution des objectifs ESG dans chaque région. Grâce à une analyse intelligente, il fournit des informations approfondies sur les performances ESG de chaque unité et offre un soutien opportun pour garantir la réalisation des objectifs ESG.

