再獲肯定！水滴公司ESG蟬聯香港品質保證局權威獎項
16 12月, 2025, 20:19 CST
水滴公司榮獲「香港綠色和可持續金融大獎」 持續引領ESG實踐與信息披露
水滴公司ESG工作再獲香港品質保證局認可 榮獲「ESG披露貢獻先鋒獎」
北京2025年12月16日 /美通社/ -- 近日，香港品質保證局「綠色和可持續金融論壇 2025」在香港順利舉行。香港特別行政區財經事務及庫務局局長許正宇先生, GBS, JP擔任主禮嘉賓，活動共吸引逾400位高級行政人員出席，與會者分別來自政府部門、中外銀行和金融機構、中外企業、商會組織、學術機構等領域。論壇同場舉行了「香港綠色和可持續金融大獎2025」嘉許儀式，水滴公司憑藉其在環境、社會及治理(ESG)領域的實踐成果以及在可持續相關信息披露方面的突出表現，榮獲「ESG披露貢獻先鋒獎」。
香港品質保證局是香港政府成立的非牟利公營機構，其設立的「香港綠色和可持續金融大獎」旨在表彰在綠色金融、碳中和及ESG披露等方面作出傑出貢獻的機構。今年共有近70家來自香港及內地的企業、銀行及金融服務機構獲嘉許。水滴公司繼2024年之後再獲獎項，充分顯示香港品質保證局對水滴長期堅持可持續發展道路、不斷完善ESG管治體系和積極開展ESG信息披露與實踐的充分認可。香港品質保證局主席黃家和教授, BBS, JP致開幕詞，並表示：「期望今天的論壇爲區內機構帶來更多重要啓發，助力各界以創新思維開拓更智慧、更具韌性的可持續發展路徑。」
水滴公司是中國領先的保險科技和醫療健康平臺，始終秉承「用互聯網科技助推廣大人民羣衆有保可醫，保障億萬家庭」的使命，致力於爲用戶提供健康保障解決方案。今年，水滴公司發佈《2024年環境、社會及管治(ESG)報告》，全方位披露了公司在企業管治、技術創新、產品責任、人才發展、環境保護、可持續生態等方面的科技探索和實踐成果。
水滴公司自2019年就開始嘗試用AI進行保險供給側創新。依託領先的研發實力，圍繞用戶需求、高效運營等業務重點，水滴公司自主研發「水滴水守大模型」。其中「水滴水守AI保險專家」可進行自然對話達50分鐘，可理解7000多種不同保險產品的健康告知、保障範圍、理賠條款等內容，爲用戶提供高質量的保險產品全流程服務。此外，水滴公司也在持續關注老年、帶病、母嬰羣體的差異化保障需求，推出「接好孕」「看病保」等多元普惠產品，推動保險產品創新，提升保險產品可及性與普惠性。
與此同時，水滴公司也在持續投身公益事業，聚焦特殊困難羣體救助，鄉村振興、教育助學、應急救災等議題，致力於推動社會問題的改善。截至2025年9月，水滴公司旗下水滴籌平臺共幫助了361萬大病患者，籌集救助款項712億元，獲得4.85億愛心人士的支持；水滴匯聚公益基金會的「水滴鄉村醫務室」項目累計建設鄉村醫務室188間，覆蓋50萬餘受益人；截至2025年9月30日，水滴公益平臺已與119家公募慈善組織開展合作，上線超1.55萬個公益項目，匯聚超7357萬名愛心網友，籌集資金超13.83億元。
近年來，水滴公司加速國際化拓展步伐，已在中國香港、新加坡、美國等地設立辦公地點，並形成「紮根北京+大灣區望遠」的雙總部模式。香港作爲國際金融樞紐，落地部分出海業務模塊，成爲水滴鏈接全球市場的關鍵節點。水滴公司於2023年在香港成立持牌保險經紀公司——水滴金融，爲個人和企業客戶提供專業的保險經紀及財富規劃服務。
未來，水滴公司將繼續堅守初心，將自身發展融入國家發展戰略，通過不懈的ESG實踐與透明的溝通，攜手各方夥伴爲社會經濟的高質量與可持續發展貢獻更多力量。
