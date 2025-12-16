再獲肯定！水滴公司ESG蟬聯香港品質保證局權威獎項

水滴公司是中國領先的保險科技和醫療健康平臺，始終秉承「用互聯網科技助推廣大人民羣衆有保可醫，保障億萬家庭」的使命，致力於爲用戶提供健康保障解決方案。今年，水滴公司發佈《2024年環境、社會及管治(ESG)報告》，全方位披露了公司在企業管治、技術創新、產品責任、人才發展、環境保護、可持續生態等方面的科技探索和實踐成果。

水滴公司自2019年就開始嘗試用AI進行保險供給側創新。依託領先的研發實力，圍繞用戶需求、高效運營等業務重點，水滴公司自主研發「水滴水守大模型」。其中「水滴水守AI保險專家」可進行自然對話達50分鐘，可理解7000多種不同保險產品的健康告知、保障範圍、理賠條款等內容，爲用戶提供高質量的保險產品全流程服務。此外，水滴公司也在持續關注老年、帶病、母嬰羣體的差異化保障需求，推出「接好孕」「看病保」等多元普惠產品，推動保險產品創新，提升保險產品可及性與普惠性。

與此同時，水滴公司也在持續投身公益事業，聚焦特殊困難羣體救助，鄉村振興、教育助學、應急救災等議題，致力於推動社會問題的改善。截至2025年9月，水滴公司旗下水滴籌平臺共幫助了361萬大病患者，籌集救助款項712億元，獲得4.85億愛心人士的支持；水滴匯聚公益基金會的「水滴鄉村醫務室」項目累計建設鄉村醫務室188間，覆蓋50萬餘受益人；截至2025年9月30日，水滴公益平臺已與119家公募慈善組織開展合作，上線超1.55萬個公益項目，匯聚超7357萬名愛心網友，籌集資金超13.83億元。

近年來，水滴公司加速國際化拓展步伐，已在中國香港、新加坡、美國等地設立辦公地點，並形成「紮根北京+大灣區望遠」的雙總部模式。香港作爲國際金融樞紐，落地部分出海業務模塊，成爲水滴鏈接全球市場的關鍵節點。水滴公司於2023年在香港成立持牌保險經紀公司——水滴金融，爲個人和企業客戶提供專業的保險經紀及財富規劃服務。

未來，水滴公司將繼續堅守初心，將自身發展融入國家發展戰略，通過不懈的ESG實踐與透明的溝通，攜手各方夥伴爲社會經濟的高質量與可持續發展貢獻更多力量。

SOURCE Waterdrop Inc.