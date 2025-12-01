水滴公司獲2025全球最佳案例品牌獎 堅持科技創新賦能普惠保障

水滴公司是中國領先的保險科技和醫療健康平臺，創建於2016年，以「用互聯網科技助推廣大人民羣衆有保可醫，保障億萬家庭」爲使命，致力於爲用戶提供健康保障解決方案。旗下擁有水滴籌、水滴保、翼帆醫藥、水滴金融、陸港無憂等多個業務，構建「大病籌款+保險科技+健康醫療」的多元服務生態。

水滴公司自2019年就開始嘗試用AI解決保險供給端不足的問題，每年投入近3億元用於技術研發。2024年，水滴公司自主研發的「水滴水守大模型」通過國家網信辦算法備案，並獲得多項大模型研發專利授權。截至2024年底水滴公司大模型相關專利累計申請數量48件，人工智能相關專利累計授權數量超百件。

「水滴水守大模型」可以爲保險經紀人和用戶提供更專業、準確、易於理解的建議，爲整個保險服務鏈條帶來深度的賦能和提效。與此同時，水滴公司也在持續關注老年、帶病、孕期母嬰羣體的差異化保障需求，推出「接好孕」「看病保」等普惠產品，提升保險產品可及性與普惠性。以帶病體保險爲例，2025年水滴保累計上線214款帶病體保險產品，其中34款爲國內首創，37款產品支持免健告，平均1.14天上線一款帶病體產品，逐步構建起「帶病體創新保險產品宇宙」，讓不同年齡段、不同健康狀況的用戶都能夠買到適合的保險。

與此同時，在普惠保障的實踐中，水滴公司還通過水滴籌業務搭建起大病救助的橋樑，籌款人可以藉助水滴籌發起醫療救助並通過微信等社交網絡進行分享傳播，愛心人士可以便捷地進行幫扶。截至2025年6月，約有4.8億人通過水滴籌向超過354萬大病患者累計捐贈了約700億元，每53秒就有一個家庭從水滴籌發起籌款，每秒鐘就有9個人在水滴籌進行捐助，用戶每發起一個籌款案例背後有7位水滴籌工作人員的服務。

此次榮膺全球最佳案例品牌獎，再次體現了水滴「大病籌款+保險科技+健康醫療」這一創新商業模式路徑的科學研究價值。未來，水滴公司將更多關注普惠保障，創造用戶價值，堅持AI科技驅動，努力成爲全球領先、科技驅動的金融和醫療服務平臺，助力美好生活。

SOURCE Waterdrop Inc.