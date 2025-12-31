汽車之家榮獲香港商報「ESG卓越投資價值上市公司」獎

香港2025年12月31日 /美通社/ -- 近日，全球領先的汽車互聯網服務平台汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM; 港交所代號：2518）憑藉在環境、社會及管治（ESG）領域的長期實踐與卓越表現，榮獲由香港商報、全球商報聯盟及香港經濟導報聯合頒發的2025年度「中國上市公司卓越ESG價值榜」之「ESG卓越投資價值上市公司」獎項。此次獲獎充分體現了專業評審機構與資本市場對汽車之家ESG治理成效及長期價值創造能力的高度認可。

本屆評選以「戰略治理力、環境友好度、社會責任感、價值共創性、創新引領力、可持續發展」六大維度為核心評判體系，並首度引入以鄧白氏ESG永續標章為基礎的國際ESG評級認證數據，結合多項領先標準進行科學評估，其專業度與公信力備受業界肯定。

汽車之家始終將可持續發展理念深度融入公司治理。在社會責任層面，公司致力於營造公平、多元、包容的職場環境，完善員工培養與健康保障體系。同時，汽車之家持續關注社會價值創造，積極投身社會公益事業，通過「青少年汽車無限創意徵集」等公益項目切實回饋社會。在環境責任方面，公司積極響應國家「雙碳」目標，制定了於2030年實現運營碳中和的目標，將通過節能提效、增加新能源和碳消除等方式穩步實現脫碳。在企業管治層面，汽車之家建立了由董事會領導的ESG管治架構。董事會作為最高決策層，全面監督ESG相關工作，負責制定ESG目標與戰略，並確保可持續發展各項舉措有效落實。

此次榮登「中國上市公司卓越ESG價值榜」，標誌著汽車之家在ESG戰略治理、綠色轉型、社會價值創造以及合規管理等方面的表現獲得權威肯定。展望未來，汽車之家將繼續深化ESG實踐，以科技創新驅動平台生態可持續發展，為用戶、行業及社會創造長遠價值。

