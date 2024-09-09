【ESMO 2024】耐立克®治療SDH缺陷型GIST最新進展獲口頭報告，亞盛醫藥將亮相2024年歐洲腫瘤內科學會年會

美國馬里蘭州羅克維爾市和中國蘇州2024年9月9日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（6855.HK）今日宣佈，公司將在2024年歐洲腫瘤內科學會（ESMO）年會上，以小型口頭報告（mini oral）形式公佈公司原創1類新藥奧雷巴替尼（商品名：耐立克®；研發代號：HQP1351）治療琥珀酸脫氫酶（succinate dehydrogenase, SDH）缺陷型胃腸間質瘤（gastrointestinal stromal tumor, GIST）的最新臨床研究進展。

ESMO年會是全球最具權威性和影響力的腫瘤學術會議之一，為全球臨床醫生、研究人員、患者等展示最新的前沿數據與研究成果。本屆ESMO年會將於當地時間9月13日-17日在西班牙巴塞羅那召開。

亞盛醫藥首席醫學官翟一帆博士表示：「很高興能在本屆ESMO年會上向大家分享奧雷巴替尼在SDH缺陷型GIST治療領域的強大潛力。奧雷巴替尼是亞盛醫藥自主研發的第三代TKI，近期已獲CDE許可開展治療SDH缺陷型GIST患者的註冊III期研究。我們將積極推進相關臨床開發，為全球患者帶來更多治療選擇。」

亞盛醫藥入選本屆ESMO年會的口頭報告信息如下：

奧雷巴替尼（HQP1351）治療琥珀酸脫氫酶（SDH）缺陷型胃腸間質瘤（GIST）的最新療效數據及潛在作用機制（MOA）

展示形式：小型口頭報告

演講編號： 1722MO

類別：肉瘤（ Sarcoma ）

日期及時間： 2024 年 9 月 13 日（星期五）， 16:30 - 16:35 （歐洲中部時間） / 2024 年 9 月 13 日（星期五）， 22:30 – 22:35 （北京時間）

報告人：邱海波教授，中山大學腫瘤防治中心

關於亞盛醫藥

亞盛醫藥是一家綜合性的全球生物醫藥企業，致力於研發同類首創（First-in-class）和同類最佳（Best-in-class）新藥，以解決腫瘤等領域全球患者尚未滿足的臨床需求。2019年10月28日，公司在香港聯交所主板掛牌上市，股票代碼：6855.HK。

亞盛醫藥已建立豐富的創新藥產品管線，包括抑制Bcl-2、IAP 或 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑；新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑等，為全球唯一在細胞凋亡通路關鍵蛋白領域均有臨床開發品種的創新公司。目前公司已在中國、美國、澳大利亞及歐洲開展40多項臨床試驗，其中包括11項註冊臨床研究（已完成/進行中/擬啟動）。

用於治療慢性髓細胞白血病的核心品種耐立克®曾獲中國國家藥品監督管理局新藥審評中心（CDE）納入優先審評和突破性治療品種，並已在中國獲批，是公司的首個上市品種。目前，耐立克®已被成功納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》。該品種還獲得了美國FDA快速通道資格、孤兒藥資格認定以及歐盟孤兒藥資格認定。

截至目前，公司共有4個在研新藥獲得16項FDA和1項歐盟孤兒藥資格認定，2項FDA快速通道資格以及2項FDA兒童罕見病資格認證。憑借強大的研發能力，亞盛醫藥已在全球範圍內進行知識產權佈局，並與武田、默沙東、阿斯利康、輝瑞、信達等領先的生物製藥公司，以及MD安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）、梅奧醫學中心（Mayo Clinic）、丹娜法伯癌症研究院（Dana-Farber Cancer Institute）、美國國家癌症研究所（NCI）和密西根大學等學術機構達成全球合作關係。

亞盛醫藥已構建在原創新藥研發與臨床開發領域經驗豐富的國際化人才團隊，以及成熟的商業化生產與市場營銷團隊。亞盛醫藥將不斷提高研發能力，加速推進公司產品管線的臨床開發進度，真正踐行"解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求"的使命，以造福更多患者。

前瞻性聲明

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SOURCE 亞盛醫藥