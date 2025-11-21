新橋生物子公司Visara任命兩位眼科領域傑出領袖為首席醫學官和科學顧問委員會主席，加速推進 VIS-101 的全球開發進程

Cadmus C. Rich，醫學博士、工商管理碩士，被任命為首席醫學官（CMO）；Carlos Quezada-Ruiz，醫學博士、美國視網膜專家協會會員（FASRS）被任命為科學顧問委員會（SAB）主席。兩位專家將為VIS-101項目帶來寶貴的臨床開發專業知識。

成功吸引國際資深眼科領袖加入團隊，凸顯了 VIS-101 的巨大發展潛力，也再次印證了新橋生物打造世界級團隊的決心。

VIS-101 是一款靶向 VEGF-A/ANG2 的新型雙特異性生物制劑，有望成為濕性年齡相關性黃斑變性（wet AMD）、糖尿病性黃斑水腫（DME）和視網膜靜脈阻塞（RVO）的潛在「同類標準」療法，並預計將於 2026 年具備開展III期試驗的條件。

美國馬里蘭州羅克維爾2025年11月21日 /美通社/ -- 全球生物科技平台公司新橋生物（NovaBridge Biosciences，納斯達克股票代碼：NBP，下稱「新橋生物」或「公司」）今日宣佈，旗下子公司 Visara迎來兩項重要人事任命：任命 Cadmus C. Rich博士（ 醫學博士、工商管理碩士）擔任首席醫學官（CMO）；任命 Carlos Quezada-Ruiz博士（ 醫學博士、美國視網膜專家協會會員）出任科學顧問委員會（SAB）主席。作為 首席醫學官，Rich 博士將全面負責 Visara 的臨床職能與研發項目；Quezada-Ruiz 博士則將領導新成立的科學顧問委員會。Visara聯合創始人兼執行董事長Emmett T. Cunningham, Jr.博士表示：「Rich 博士與 Quezada-Ruiz 博士都是全球眼科領域的卓越專家，也是跨全球市場的資深藥物開發領軍人物。他們的加入進一步印證了 VIS-101 的巨大潛力，也展現了 Visara 打造世界級組織的決心。Rich 博士在眼科臨床診療與藥物開發方面經驗深厚，尤其是在研發和監管領域，其開創前沿項目的專業知識與能力久經考驗。Quezada-Ruiz 博士是國際公認的視網膜疾病專家及臨床科學家，在推動多項創新技術和視網膜疾病療法的研發中發揮了關鍵作用，其中包括VABYSMO®（用於濕性年齡相關性黃斑變性）的開發、全球監管申報和批准。我非常高興歡迎Rich博士和Quezada-Ruiz博士加入Visara，相信他們將為公司的未來發展作出重要貢獻。」

Visara首席醫學官Rich博士表示：「我致力於通過制定高效的臨床及監管策略，加速創新眼科療法的研發進程，使其盡快惠及患者。VIS-101 同時靶向 VEGF-A 與 ANG-2，有潛力提供更持久的療效，這使其有望成為濕性年齡相關性黃斑變患者的同類領先療法。我期待與 Visara 團隊攜手完成 II 期研究，並推動 VIS-101 進入註冊開發階段。」

Visara科學顧問委員會主席Quezada-Ruiz博士表示：「我曾有幸參與多項變革性視網膜疾病療法的研發，並助其全球獲批，這些療法如今已在我的臨床實踐中應用。儘管行業已取得巨大進展，但對於更持久、更高效的治療選擇，仍存在顯著未滿足的醫療需求。我期待與 Visara 團隊合作，完成 II 期研究並推動 VIS-101 進入註冊開發階段。雙重抑制 Ang-2 和 VEGF-A 的機制已被證明能夠增強疾病控制能力、最大化視力獲益並延長療效持續性，為新生血管性視網膜疾病患者提供重大價值。VIS-101 有望為全球患者帶來更安全、更持久、並具同類最佳潛力的治療選擇，這讓我倍感振奮。我也期待與 Cunningham 博士、Rich 博士及整個 Visara 團隊合作，與視網膜疾病領域的專家建立更緊密聯繫，共同加速這一重要項目的推進。」

新橋生物首席執行官傅希湧博士表示：「Rich 博士出任首席醫學官、Quezada-Ruiz 博士出任科學顧問委員會主席，充分體現了新橋生物向全球生物科技平台型公司戰略轉型的成功推進，也進一步彰顯了我們『中心—輻射（hub-and-spoke）』創新模式所帶來的強勁發展勢能。能夠吸引國際頂尖領袖加入團隊，展示了我們對 Visara 使命的堅定承諾，也體現了我們持續為股東創造價值的決心。」

Cadmus C. Rich博士的個人履歷

Rich 博士現任 Visara 首席醫學官，全面負責公司的臨床職能及臨床研究項目。在加入 Visara 之前，Rich 博士擔任 Lassen Therapeutics, LLC 的首席醫學官，負責甲狀腺眼病、腫瘤及特發性肺纖維化等多個臨床項目的推進。在此之前，他曾在 Aura Biosciences, Inc.（納斯達克股票代碼：AURA）擔任首席醫學官兼研發負責人，該公司專注於研發創新腫瘤療法，以降低原發腫瘤的轉移風險，主要適應症包括脈絡膜黑色素瘤，以及非肌層浸潤性膀胱癌。

加入 Aura 之前，Rich 博士在眼科研發領域擔任過多個領導職位，包括 IQVIA（Quintiles）醫療總監/高級總監、愛爾康臨床試驗管理負責人、愛爾康晶體植入物研發治療部門負責人，以及 Inotek Pharmaceuticals 臨床開發與醫學事務副總裁。在這些崗位上，他積極參與了逾 40 個藥物與器械項目的產品開發（包括在美國和其他全球地區批准了5種藥物和5種器械），並主導或參與超過 125 項臨床試驗。此外，他還在Sustained Nano Systems, Inc.、防盲協會（Prevent Blindness）（並擔任司庫）和北卡羅來納州專科醫院（North Carolina Specialty Hospital）的董事會任職。

Rich 博士在北卡羅來納大學/教堂山醫學院/北卡羅來納大學醫院獲得醫學博士學位和接受眼科培訓，並在凱斯西儲大學獲得心理學學士學位，在瑞吉斯大學獲得醫療管理工商管理碩士學位。在進入生物醫藥研發行業之前，他曾從事白內障/屈光手術及綜合眼科臨床實踐，並多次擔任臨床試驗的主要研究者。他致力於將自身在眼科、管理、企業運營及科研領域的專業經驗結合起來，以滿足患者尚未被滿足的醫療需求，並培養更多行業專業人才。

Carlos Quezada-Ruiz博士的個人履歷

Carlos Quezada-Ruiz 博士目前擔任墨西哥城 Instituto de Oftalmologia Fundacion Conde de Valenciana 的眼科副教授，並出任墨西哥視網膜學會科學委員會主席。同時，他還為多家處於臨床前與臨床階段的生物科技公司提供科學與藥物開發方面的專業咨詢，支持其在視網膜疾病創新療法和技術方面的研發。

Quezada-Ruiz 博士曾在 Genentech Inc./羅氏集團擔任高級領導職務，最近則擔任 4D Molecular Therapeutics（納斯達克股票代碼：FDMT）高級副總裁兼眼科治療領域負責人。他在生物制劑、醫療器械和基於 AAV 的基因療法等領域具備深厚專業經驗，同時擅長利用人工智能與機器學習技術加速視網膜藥物開發的創新進程。

在 Genentech 任職期間，Quezada-Ruiz 博士在全球範圍內主導了 VABYSMO® 和 SUSVIMO™ 的研發與獲批，負責濕性年齡相關性黃斑變性、糖尿病性黃斑水腫及糖尿病性視網膜病變等關鍵註冊性 III 期研究的設計、執行、數據解讀、註冊申報及上市推進，同時參與 Lucentis® 的適應症擴展策略制定。在 4DMT，他負責推進公司針對視網膜疾病的早期與後期基因治療項目，並領導研發候選藥物 4D-150（用於新生血管性年齡相關性黃斑變性）的臨床試驗設計及全球監管策略。通過他的戰略領導力，該項目顯著縮短研發週期、降低項目風險，並成功促成美國食品藥品監督管理局與歐洲藥品管理局一致認為 4D-150 的 DME 適應症，可以通過單項 III 期臨床試驗提交註冊。

Quezada-Ruiz 博士發表了 40 余篇科學論文，曾任墨西哥視網膜學會科學委員會成員、《墨西哥眼科雜誌》期刊編委。他是美國視網膜專家學會（ASRS）院士，並活躍於多個國際專業學會，包括 AAO、ARVO、EURETINA、PAAO、AMR、SMO 和 ACOREV。他的傑出貢獻也獲得多項榮譽認可，包括 ASRS高級榮譽獎、羅氏卓越獎以及基因泰克醫學卓越獎等。

關於VIS-101

VIS-101 是一款靶向 VEGF-A 和 ANG2 的新型雙特異性生物制劑，分子活性更強。相較現行標準療法，該藥物有望為濕性年齡相關性黃斑變性（wet AMD）、糖尿病性黃斑水腫（DME）及視網膜靜脈阻塞（RVO）患者提供更持久的治療獲益。VIS-101 已在美國和中國完成初步的安全性及劑量遞增研究，目前正在中國完成一項隨機對照劑量範圍 II 期研究。該藥物預計將於 2026 年具備開展 III 期試驗的條件。

關於Visara, Inc.

Visara 是一家臨床階段生物製藥公司，專注於開發同類最佳的眼科治療藥物。該公司由聯合創始人兼執行董事長 Emmett T. Cunningham, Jr. 博士領導，他是一位醫生、創新者、企業家和投資者，也是國際公認的感染性和炎症性眼病專家。新橋生物是 Visara 的控股股東，Visara 擁有 VIS-101 在大中華區及亞洲某些國家以外全球權利的獨家許可。

關於新橋生物

新橋生物是一家全球生物科技平台公司，致力於加速創新藥物的可及性。我們將專業的業務拓展能力與敏捷的轉化臨床開發相結合，以發現、加速並推進突破性資產。通過銜接科學、戰略和執行，新橋生物使變革性療法能夠從發現階段快速推進至有需求的患者。

公司的差異化管線主要由givastomig和VIS-101領銜。其中，givastomig是一款潛在同類最佳的雙特異性抗體（Claudin 18.2×4-1BB）；VIS-101是一款同類第二且有望成為同類最佳的雙功能生物制劑，靶向VEGF-A和ANG2。

Givastomig通過4-1BB信號通路，在表達Claudin 18.2的腫瘤微環境中條件性激活T細胞。givastomig正開發用於治療Claudin 18.2陽性的胃癌及其他胃腸道惡性腫瘤。新橋生物還與合作夥伴ABL Bio合作開發ragistomig，這是一款雙特異性抗體，在實體瘤中將PD-L1作為腫瘤結合靶點、4-1BB作為條件性T細胞激活劑。此外，新橋生物擁有uliledlimab在中國以外地區的全球權益。Uliledlimab是一款抗CD73抗體，靶向腫瘤中由腺甘介導的免疫抑制。

VIS-101 靶向 VEGF-A 和 ANG2，可為濕性年齡相關性黃斑變性（wet AMD）和糖尿病性黃斑水腫（DME）患者提供更強有力且持久的療效。目前，VIS-101 正在開展一項針對濕性 AMD 的大型、隨機、劑量範圍的 II 期研究。新橋生物是 Visara 的控股股東，Visara 擁有 VIS-101 在大中華區及亞洲某些國家以外全球權利的獨家許可。

欲瞭解更多信息，請訪問：https://www.novabridge.com

前瞻性聲明

本公告包含前瞻性聲明。這些聲明依據1995年美國《私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出。可以通過術語例如「將」、「預計」、「相信」、「旨在」、「預期」、「未來」、「打算」、「計劃」、「潛在」、「估計」、「有信心」等以及類似表述（或其反義表述）來識別這些前瞻性聲明。新橋生物也可能在其提交給美國證券交易委員會（SEC）的定期報告、向股東發佈的年度報告、新聞稿及其他書面材料中，以及公司高管、董事或員工向第三方所作的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性聲明。凡不屬於歷史事實的陳述（包括關於公司的信念和預期的陳述）均為前瞻性聲明。本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於以下內容：givastomig、VIS-101及公司其他候選藥物的戰略、臨床開發、計劃、結果、安全性和有效性；新橋生物候選藥物（包括 givastomig 和 VIS-101）的戰略與臨床開發；預期的臨床里程碑和結果及相關時間；以及新領導層任命的影響。 前瞻性聲明涉及的風險和不確定性可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中包含的結果存在重大差異，包括但不限於以下因素：公司證明其候選藥物安全性和有效性的能力；候選藥物的臨床結果（可能支持也可能不支持進一步開發或新藥申請/生物製品許可申請（NDA/BLA）的批准）；相關監管機構就公司候選藥物監管審批所作決定的內容和時間；公司在候選藥物獲批後的商業成功能力；公司獲得並維護其技術和藥物知識產權保護的能力；公司對第三方開展藥物開發、生產製造及其他服務的依賴；公司有限的運營歷史，以及公司獲得額外運營資金並完成其候選藥物開發和商業化的能力；以及公司已於2025年4月3日向美國SEC提交的20-F年度報告中「風險因素」部分更全面討論的風險，以及公司隨後向SEC提交的文件中討論的潛在風險、不確定性和其他重要因素。所有前瞻性聲明均基於公司當前可獲得的信息。除法律要求外，公司不承擔因獲得新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務。

