平安資管（香港）宣佈兩隻「港股+美股」ETF產品納入南向互聯互通

香港2026年4月24日 /美通社/ -- 中國平安保險（集團）股份有限公司（「平安集團」）旗下離岸資產管理平台——中國平安資產管理（香港）有限公司（「平安資產管理（香港）」或「公司」）欣然宣佈，公司旗下兩隻交易所買賣基金（ETF）——平安科技精選ETF（證券代號：3406〔港元櫃台〕/9406〔美元櫃台〕）及平安東西方股票精選ETF（證券代號：3477〔港元櫃台〕/9477〔美元櫃台〕）——將納入南向互聯互通，並自2026年5月6日起交易。

平安科技精選ETF緊貼萬得科技精選港元淨收益指數的表現（扣除費用及開支前），該指數同樣為淨收益、自由流通市值加權指數，主要追蹤中國內地及美國市值最大的科技上市公司的整體表現，相關指數成分股涵蓋人工智能、互聯網、半導體、智能汽車及智能製造等行業。

平安東西方股票精選ETF則緊貼Solactive全球太平洋股票精選港元淨收益指數的表現（扣除費用及開支前）。該指數是淨收益、自由流通市值加權指數，涵蓋在中國香港及美國上市的多元化證券投資組合，其表現反映相關指數成分股的股息及分派（扣除預扣稅）的再投資。

内地及香港兩地交易所於2024年4月宣佈，擴大納入南向互聯互通機制的ETF範圍，根據擴大後的資格準則，ETF跟蹤的標的指數中聯交所上市及港股通股票權重佔比放寬至不低於60%[1]。首批該類ETF產品於2025年開始被納入南向互聯互通交易。

「『60/40ETF』為內地投資者提供了用人民幣、通過港股通佈局海外市場的新渠道。我們本次兩隻產品分別針對投資者配置港股+美股的不同需求。」平安資產管理（香港）資本市場負責人兼首席投資官汪新翼先生表示，「平安東西方股票精選ETF以『槓鈴式』配置結合香港高股息股票與美國核心藍籌，為回應投資者對多元化收益與優質成長性的需求；平安科技精選ETF則聚焦來自中國內地及美國的領先上市科技公司，助力投資者把握由人工智能驅動的創新產業機遇。兩隻產品在兼顧成長性和穩健收益的同時，亦保持相較同類產品低廉的費用水準。」

關於中國平安資產管理（香港）有限公司

中國平安資產管理（香港）有限公司是中國平安保險（集團）股份有限公司（2318.HK，601318.SH）旗下中國平安保險海外（控股）有限公司的全資子公司，成立於2006年。平安資產管理（香港）持有香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）頒發的第1類、第4類和第9類牌照，分別獲准從事證券交易、就證券提供意見及提供資產管理服務。作為行業領先的資產管理機構，公司具備強大的投資研究和組合管理能力，為客戶提供全球市場股票、固定收益、ETF、結構化產品和另類投資等全方位投資管理解決方案。更多資訊請瀏覽官網：asset.pingan.com.hk（此網站未經證監會審閱）。

重要聲明 :

本新聞稿由平安資產管理（香港）刊發。本新聞稿並非投資要約。投資涉及風險, 本新聞稿引用的任何產品（「該產品」）的歷史表現並不能保證未來的收益。受市場波動影響，該產品都有市值波動，以及本金損失的危險。投資者在作出任何投資決策前，應仔細閱讀該產品的銷售檔，以獲取進一步資料，包括風險因素，同時研究自己的財務狀況以及基金的風險情況。如有疑問，請尋求獨立財務及專業意見。有關銷售文件，可流覽平安資產管理（香港）網站。本新聞稿和平安資產管理（香港）網站並未經證監會審核。

風險披露：

平安東西方股票精選ETF（「東西方股票精選ETF」或「本基金」）是一支在交易所買賣的指數追蹤基金，旨在追蹤Solactive全球太平洋股票精選港元淨收益指數（以下簡稱 「相關指數」）的表現。本基金的回報可能偏離所追蹤相關指數的回報。

本基金追蹤兩個地區（香港和美國）的表現，因此本基金會面臨集中度風險。這些地區的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的變化，以及結算或託管風險亦可能會對本基金的投資價值造成不利影響。

概不保證償還本金。閣下對本基金的投資可能會蒙受損失。

東西方股票精選ETF基金單位在聯交所的交易價格可能會因市場因素（例如基金單位的供求情況）以資產淨值的溢價/折讓價買賣。此外，基金單位價格對資產淨值的溢價或折價程度可能因該等海外證券交易所與聯交所之間的交易時段差別而有所增加。

投資涉及風險，而東西方股票精選ETF未必適合所有投資者。投資者應仔細閱讀本基金的認購章程及產品資料概要以進一步瞭解有關詳情（包括各項風險因素），且應在投資前考慮其本身的投資目標及其他情況。

本基金的指數投資方法旨在透過使用複製策略或代表性抽樣策略（詳見本基金的認購章程及產品資料概要中有關投資策略的描述），以達至緊貼相關指數的投資表現。

風險披露：

平安科技精選ETF（「科技精選ETF」或「本基金」）是一支在交易所買賣的指數追蹤基金，旨在追蹤萬得科技精選港元淨收益指數（以下簡稱 「相關指數」）的表現。本基金的回報可能偏離所追蹤相關指數的回報。

本基金追蹤兩個地區（中國內地和美國）市值最大的上市科技公司的表現，因此本基金會面臨集中度風險。這些地區的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、社會、法律或監管事件的變化，以及結算或託管風險亦可能會對本基金的投資價值造成不利影響。

概不保證償還本金。閣下對本基金的投資可能會蒙受損失。

科技精選ETF基金單位在聯交所的交易價格可能會因市場因素（例如基金單位的供求情況）以資產淨值的溢價/折讓價買賣。此外，基金單位價格對資產淨值的溢價或折價程度可能因該等海外證券交易所與聯交所之間的交易時段差別而有所增加。

投資涉及風險，而平安科技精選ETF未必適合所有投資者。投資者應仔細閱讀本基金的認購章程及產品資料概要以進一步瞭解有關詳情（包括各項風險因素），且應在投資前考慮其本身的投資目標及其他情況。

本基金的指數投資方法旨在透過使用複製策略或代表性抽樣策略（詳見本基金的認購章程及產品資料概要中有關投資策略的描述），以達至緊貼相關指數的投資表現。

SOURCE 平安資管（香港）