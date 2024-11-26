未來資產擴大主動型ETF產品線， 推出Global X 印度行業龍頭主動型ETF（3084）和Global X 新興市場亞洲主動型ETF（3104）

香港2024年11月26日 /美通社/ -- 未來資產全球投資（香港）有限公司（簡稱「未來資產」）今天宣布將推出兩款新產品，進一步增強其主動型ETF的產品線。這兩款新ETF分別為 Global X 印度行業龍頭主動型ETF（股票代碼：港元櫃臺3084 / 美元櫃臺9084）和 Global X 新興市場亞洲主動型ETF（股票代碼：港元櫃臺3104 / 美元櫃臺9104）。

Global X 印度行業龍頭主動型ETF的投資目標是通過集中投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的行業龍頭公司股票及相關證券，實現長期資本增值。該基金至少70%的資產將投資於在印度市場具有強大市場份額和盈利能力的公司，旨在追求穩健的長期增長。該基金的投資策略專註於市場份額高、盈利能力強的企業，以獲取更穩健的回報。同時，基金采用靈活的投資組合策略，沒有固定的行業權重，能夠有效應對市場變化。此外，作為註冊外資投資者，該基金為投資者提供便捷的進入印度市場的途徑，使他們能夠分享該國經濟增長的紅利。

Global X 新興市場亞洲主動型ETF 的投資目標則是通過集中投資於在亞洲新興市場註冊或從事大部分經濟活動的公司股票及相關證券，實現長期資本增值。該基金至少70%的資產將投資於不包括中國的亞洲新興市場企業股票，以捕捉這些經濟體的增長潛力。基金的投資策略專註於亞洲新興市場，旨在把握這些地區的經濟增長機會。通過采用定量篩選與定性研究相結合的嚴格選股流程，基金確保選擇具有良好增長潛力的股票。同時，該基金的投資組合廣泛多元化，沒有固定行業權重和市值限製，靈活應對市場趨勢，提供更多投資機會。

未來資產全球投資（香港）有限公司行政總裁趙玩衍 表示：「隨著這兩款新ETF的推出，未來資產在主動型ETF領域的產品線將進一步增強，以滿足投資者對主題增長策略的多樣化需求。我們堅信，印度和亞洲新興市場的經濟潛力巨大，隨著這些地區的市場不斷發展，投資機會將更加豐富。通過利用本地專業知識，我們的投資方法著眼於長期超額收益的創造和風險評估，充分契合當地的增長潛力。通過這些新產品，投資者將能夠更好地把握這些市場的增長機遇，並最大化獲益。」

欲了解有關 Global X 印度行業龍頭主動型ETF（3084）和 Global X 新興市場亞洲主動型ETF（3104）的更多信息，請訪問Global X ETFs網站 [www.globalxetfs.com.hk]。

關於未來資產環球投資集團

未來資產環球投資集團（「本集團」）是一間資產管理公司，截至2024年9月30日，資產管理規模逾2720億美元[1]。本集團提供多種投資產品，包括互惠基金、交易所買賣基金（ETF）和另類投資產品。本集團在全球設有25個辦事處，擁有超過1,000名員工，其中包括200名投資專業人士。

本集團的全球ETF平台在擁有超過601隻ETF，產品陣容龐大，可為投資者提供優質、高成本效益的投資產品，捕捉全球市場的新興投資主題及顛覆性科技。[2] 本集團管理的ETF資產總額達1,370億美元，並在澳洲、加拿大、哥倫比亞、香港（特別行政區）、印度、日本、韓國、越南、英國和美國上市。[3]

關於Global X ETFs

Global X ETFs 於2008年成立。十多年以來，我們的使命是為投資者提供前所未有及明智的投資方案。 我們的產品陣容包括384隻ETF投資策略，資產管理規模超過920億美元[4]。我們以主題式增長、收益及投資於國際市場的ETF見稱。同時，我們更提供核心、商品及Alpha等的基金，以滿足更廣泛的投資目標。Global X 為未來資產金融集團的成員之一，未來資產作為環球金融服務的領先企業，業務遍及19個全球市場，資產管理規模超過6060億美元。[5]

未來資產環球投資香港網站（英文版）： https://www.am.miraeasset.com.hk/

Global X ETFs 香港網站： https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/

重要資料

Global X 印度行業龍頭主動型ETF

投資者請勿單憑本内容作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

Global X印度行業龍頭主動型ETF的投資目標是透過集中投資於印度註冊或從事大部分經濟活動的行業龍頭公司股票及股票相關證券來達致長期資本增長。

本基金將集中（即將資產淨值（「資產淨值」）的至少70%）投資於印度註冊或從事大部分經濟活動（例如投資、生產活動、貿易或其他業務利益）的行業龍頭公司股票及股票相關證券（例如普通股、優先股、美國預託證券、全球預託證券及參與票據）。

本基金採用主動式管理的投資策略。本基金並不尋求追蹤任何指數或基準，而管理人並無進行複製或代表性抽樣。由於管理人的投資選擇及／或程序實施可能導致本基金表現低於其他具有類似目標的指數追蹤基金，本基金可能無法達成其目標。

本基金投資於股本證券須承受一般市場風險，而其價值可能因各種因素而波動，例如投資情緒、政治及經濟狀況轉變以及發行人特定因素。

本基金是向印度證券交易委員會註冊的外國組合投資者。適用於外國組合投資者的法例、規則及指引不時限制外國組合投資者收購若干印度發行人的股份的能力，且該等法例、規則及指引可能會發生變動。這亦可能會對本基金的表現造成不利影響。

印度證券交易委員會可能於若干情況下撤銷子基金的外國組合投資者地位。若本基金作為外國組合投資者的註冊申請遭取消、撤回、終止或不獲重續，將對本基金作出進一步投資的能力或持有及出售於印度證券的現有投資造成不利影響。本基金可能被要求將本基金作為外國組合投資者收購的所有印度證券持倉平倉。有關平倉可能須按大幅折讓的價格進行，本基金可能因而蒙受重大／大幅虧損。

本基金的投資集中於印度的證券。本基金的價值可能更容易受到對印度市場構成不利影響的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。

印度股市的大波動性及潛在結算困難可能導致於該市場買賣的證券價格大幅波動，因此對本基金的價值造成不利影響。孟買證券交易所有權暫停於該交易所進行的任何證券買賣。印度政府或印度的監管機構亦可能實施或會影響印度金融市場的政策。概不保證印度政府將不會於外匯及資本調回方面施加任何限制。

印度所得稅及資本收益受印度財政法所規限。有關外國組合投資者於轉讓證券時所產生的資本收益的稅率將根據。本基金稅務負債的任何增幅可能對本基金資產淨值造成不利影響。有關詳情請參閱基金說明書「印度稅項」一節。撥備與實際稅務負債之間的任何差額將會從本基金的資產中扣除，這將對其資產淨值造成不利影響。

本基金的相關投資可以本基金基礎貨幣以外的貨幣計值。此外，本基金的基礎貨幣為美元，惟本基金的交易貨幣為港元。本基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制措施的變動而受到不利影響。

證券借貸交易可能涉及借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券的風險。本基金可能因此蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

單位於香港聯交所的成交價受市場因素，如單位的供求帶動。因此，單位可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。

投資者應注意，單位持有人倘持有在美元櫃台買賣的上市類別單位，則相關單位持有人將僅以港元而非美元收取分派。

從資本中及／或實際上從資本中支付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派如涉及從本基金資本中或實際上從本基金的資本中支付股息，可能會導致本基金每單位資產淨值即時減少，及將減少可供未來投資的資本。

Global X 新興市場亞洲主動型ETF

投資者請勿單憑本内容作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

Global X新興市場亞洲主動型ETF的投資目標是透過集中投資於亞洲新興市場註冊或從事大部分經濟活動的公司股票及股票相關證券來達致長期資本增長。

本基金將集中（即將資產淨值（「資產淨值」）的至少70%）投資於在亞洲新興市場（例如印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、台灣 地區 及泰國、越南、孟加拉、巴基斯坦及斯里蘭卡，但中國 大陸 除外）註冊或從事大部分經濟活動（例如投資、生產活動、貿易或其他業務利益）的企業股票及股票相關證券（例如普通股、優先股、美國預託證券、全球預託證券及參與票據）。

及泰國、越南、孟加拉、巴基斯坦及斯里蘭卡，但中國 除外）註冊或從事大部分經濟活動（例如投資、生產活動、貿易或其他業務利益）的企業股票及股票相關證券（例如普通股、優先股、美國預託證券、全球預託證券及參與票據）。 本基金採用主動式管理的投資策略。子基金並不尋求追蹤任何指數或基準，而管理人並無進行複製或代表性抽樣。由於管理人的投資選擇及／或程序實施可能導致子基金表現低於其他具有類似目標的指數追蹤基金，子基金可能無法達成其目標。

本基金投資於股本證券須承受一般市場風險，而其價值可能因各種因素而波動，例如投資情緒、政治及經濟狀況轉變以及發行人特定因素。

本基金投資於新興市場，可能涉及較高風險及通常與投資發展較成熟市場無關的特殊考慮事項，譬如流動性風險、貨幣風險╱管制、政治和經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險以及出現大幅波動的可能性。

本基金或會投資於中小型市值公司的股票。在普遍情況下，中小型市值公司與市值較高的公司相比，股票流動性較低，股價因不利的經濟發展而出現的波幅亦較大。

本基金的相關投資可以子基金基礎貨幣以外的貨幣計值。此外，子基金的基礎貨幣為美元，惟子基金的交易貨幣為港元。子基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制措施的變動而受到不利影響。

證券借貸交易可能涉及借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券的風險。子基金可能因此蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制子基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

單位於香港聯交所的成交價受市場因素，如單位的供求帶動。因此，單位可能會以子基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。

投資者應注意，單位持有人倘持有在美元櫃台買賣的上市類別單位，則相關單位持有人將僅以港元而非美元收取分派。

從資本中及／或實際上從資本中支付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派如涉及從子基金資本中或實際上從子基金的資本中支付股息，可能會導致子基金每單位資產淨值即時減少，及將減少可供未來投資的資本。

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本文件僅供香港投資者使用。本文件僅為提供信息和說明目的，僅供閣下使用。本文件並非招攬、要約或建議買賣任何證券或其他金融工具。本文件所載信息僅作為㇐般市場評論提供，並不構成任何形式的受監管金融建議、法律、稅務或其他受監管服務。

本文件中包含的某些陳述是對未來預期的陳述和其他前瞻性陳述。觀點、意見和估計可能會在沒有通知的情況下發生變化，並基於㇐些假設，這些假設可能會或不可能最終實現或被證明是準確的。實際結果、業績或事件可能與該等陳述有重大差異。

投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。我們不能保證基金的表現會產生回報，亦可能出現沒有回報或損失投資金額的情況。它可能不適合不熟悉相關證券或不願意或無法承擔該投資的損失和所有權風險的人士。在作出任何投資決定前，投資者應閱讀基金說明書以了解詳情及風險因素。投資者應確保其完全了解與本基金有關的風險，並應考慮自己的投資目標及風險承受能力。投資者在作出任何投資前，應尋求獨立專業意見。

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版權2024。未來資產環球投資（香港）有限公司。保留所有權利。

[1] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年9月30日。 [2] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年9月30日。 [3] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年9月30日。 [4] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年9月30日。 [5] 資料來源：未來資產金融集團，截至2024年6月30日。

SOURCE 未來資產環球投資（香港）有限公司