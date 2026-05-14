全港首創！Global X 黃金備兌認購期權主動型 ETF（3533/41533）

把握黃金新時代，將市場波動轉化為潛在期權金收益[1]

香港2026年5月15日 /美通社/ -- 未來資產環球投資（香港）有限公司（「未來資產（香港）」）透過旗下 Global X ETFs 品牌，欣然宣佈推出 Global X 黃金備兌認購期權主動型 ETF（「本基金」，股份代號：3533/41533）。隨著香港積極建設國際黃金交易中心，加上全球對黃金作為避險資產的需求持續攀升，黃金正邁向結構性增長新時代。本基金為一隻合成策略交易所買賣基金（ETF），透過總回報掉期（Total Return Swap），投資於黃金期貨及／或追蹤黃金價格的ETF，並結合備兌認購期權策略，以賺取期權金收入，為投資者提供在實金配置以外、提升收益潛力的嶄新選擇。

全港首創 [2] — 全港首隻黃金備兌認購期權策略的 ETF，為黃金配置提供全新工具

— 全港首隻黃金備兌認購期權策略的 ETF，為黃金配置提供全新工具 目標每月派息 [1] — 透過備兌認購期權策略獲取潛在收益，致力為投資者提供定期現金流來源（派息率並無保證，派息或會從資本中支付）

— 透過備兌認購期權策略獲取潛在收益，致力為投資者提供定期現金流來源（派息率並無保證，派息或會從資本中支付） 費用具競爭力 — 採用單一管理費結構，一年內持續收費僅為 0.75%[3]，為同類型產品中最低 [2]

Global X 黃金備兌認購期權主動型 ETF今日於香港聯合交易所掛牌上市，初始上市價為每股 10 美元，每手 50 股。

未來資產環球投資（香港）行政總裁朱理理女士表示：「在宏觀不確定性持續、地緣政治風險上升及市場波動加劇的環境下，黃金繼續展現其長期戰略價值。與此同時，投資者對黃金相關工具的需求，正由單純的價格曝險，轉向收益生成及波動管理。Global X 黃金備兌認購期權主動型 ETF 的推出，正是對這一趨勢的直接回應，為黃金配置提供更靈活的工具。」

備兌認購期權策略主要具備以下特點：

波動市況有利策略 — 市場波動時，期權金水平通常隨之上升，有利策略的潛在收益

— 市場波動時，期權金水平通常隨之上升，有利策略的潛在收益 跌市緩衝 — 於市場下跌期間，收取期權金可部分抵銷資產價格下跌帶來的影響，提供緩衝

— 於市場下跌期間，收取期權金可部分抵銷資產價格下跌帶來的影響，提供緩衝 上行空間受限 — 沽出看漲期權在一定程度上限制了潜在增長，但依然可保有相關期權金收益

關於未來資產環球投資集團

未來資產環球投資（「未來資產」），資產管理規模逾3,770億美元。未來資產提供多種投資產品，包括互惠基金、交易所買賣基金（ETF）和另類投資產品。未來資產在全球設有25個辦事處，逾1,000名員工，其中包括逾260名投資專業人士。[4]

未來資產的全球ETF平台擁有超過738隻ETF，為投資者提供優質、高成本效益的投資產品，捕捉全球市場的新興投資主題及顛覆性科技。未來資產管理的ETF資產總額達2,340億美元，並在澳洲、巴西、加拿大、哥倫比亞、中國香港、印度、日本、韓國、越南、歐洲和美國上市。[4]

關於Global X ETFs

Global X ETFs 於2008年成立。十多年以來，我們的使命是為投資者提供前所未有及明智的投資方案。 我們的產品陣容包括475隻ETF投資策略，資產管理規模超過1,550億美元 。我們以主題式增長、收益及投資於國際市場的ETF見稱。Global X 為未來資產金融集團的成員之一。[4]

未來資產環球投資香港網站(英文版): https://www.am.miraeasset.com.hk/

Global X ETFs 香港網站: https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/

重要資料

投資於黃金備兌認購期權主動型ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括主動投資管理風險、合成投資策略及對手方風險、投資於金融衍生工具的相關風險、備兌認購期權掉期風險、集中風險／黃金市場風險、潛在利益衝突風險、交易時段差異風險、資本中／實際上從資本中撥付分派之風險、 交易風險、 及終止風險。黃金備兌認購期權策略在一定程度上有可能限制了黃金上升的獲利潛力。備兌認購期權策略為嶄新產品其風險程度較高。請參閱基金說明書了解詳情。正派息並不代表正回報。從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少，並將減少可供未來投資的資本。過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。本內容由未來資產環球投資(香港)有限公司（獲發由證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨條例》的第1、4和9類受規管活動牌照)刊發，本內容並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核或轄區內的適用監管機構審閱。倘黃金表現下跌，掉期內的備兌認購策略不提供全面下行保障，其名義期權金的經濟利益可能不足以抵銷基金的潛在虧損。投資者在作出投資決定前，請閱讀有關本基金的基金說明書 及產品資料說明書。

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[1] 派息/期權金並不保證，派息/期權金收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金之銷售文件(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情，包括風險因素。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。 [2] 資料來源：未來資產(香港)，2026年5月15日。 [3] 由於基金是新設立，此數值僅為估計值，並為12個月期間內的估計持續收費的總和，以同段期間內的上市類別股份估計平均資產淨值的百分比表示。此數值可能與基金實際運作時的數值不同，每年之間亦可能有所變動。請注意，經常性開支數字並不包括基金所訂立的金融衍生工具（包括掉期）相關的費用。由於基金採用單一管理費結構，基金的估計持續收費將相等於單一管理費的金額，上限為基金上市類別股份平均資產淨值的0.75%。超過基金上市類別股份平均資產淨值0.75%的任何持續收費將由管理人承擔，而不會向基金收取。進一步詳情請參閱產品資料概要及基金說明書。 [4] 未來資產，截至2026年3月31日

SOURCE 未來資產環球投資（香港）有限公司