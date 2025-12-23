未來資產全球ETF平臺資產管理規模突破2000億美元，創下新的增長里程碑

近年來，未來資產的ETF資產規模翻倍，這體現了其在創新型ETF領域的領導力，以及多年來的全球擴張策略

香港2025年12月23日 /美通社/ -- 未來資產環球投資（Mirae Asset Global Investments，簡稱「未來資產」）宣佈，其全球交易所買賣基金(ETF)平臺的資產管理規模已突破2000億美元[1]，這標誌著該公司在持續的全球擴張進程中，達到了重要里程碑。這一成就凸顯了未來資產ETF業務加速增長的態勢，也彰顯了其已成為業內最全面、最具創新力的ETF平臺之一。

繼2023年首次突破1000億美元後，未來資產經歷了快速增長，如今其ETF資產規模已突破2,000億美元大關。這一擴張得益於全球主要市場強勁的客戶需求，以及嚴謹精細的產品開發。目前，未來資產管理公司擁有全球最豐富的ETF產品線之一，上市ETF數量位居全球第二。其全球ETF平台匯集了三大知名ETF品牌：Global X ETF、TIGER ETF和Mirae Asset ETF，服務於遍布美洲、歐洲和亞太地區的多元化客戶群。

在美國，Global X的管理資產規模大幅增長，已突破750億美元。Global X加拿大作為加拿大第四大ETF供應商，持續為投資者創造價值，管理資產規模超過300億美元。今年，未來資產在歐洲和澳大利亞均取得了顯著增長。在歐洲這一全球第二大ETF市場，Global X歐洲自推出首只ETF以來，僅用五年時間管理資產規模便已突破50億美元。作為公司最新收購的ETF業務，Global X澳大利亞預計到年底管理資產規模將超過100億美元。

未來資產的ETF業務能力，建立在對塑造全球市場的結構性趨勢，以及不斷變化的投資者需求的深刻理解之上。對於提供人工智慧(AI)、科技和國防等針對性投資敞口的策略，市場需求尤為強勁，這反映出投資者對前瞻性主題投資機會的興趣日益濃厚。此外，未來資產也提供豐富的備兌認購期權策略系列，為投資人帶來差異化的收益來源；同時，其多元化的商品組合，包括黃金、白銀和鈾，也進一步推動了這個成長勢能。這些領域共同發力，鞏固了未來資產作為全球領先ETF供應商的地位，為全球投資者提供由研究驅動的動態投資敞口。

未來資產環球投資的首席全球官Young Kim表示：「隨著ETF在投資組合構建中日益佔據核心地位，投資者愈發青睞那些具備規模優勢、專業深度以及長期致力於產品創新的供應商。我們集團的ETF資產規模突破2000億美元，是一座具有重要意義的里程碑，但更重要的是，這體現了客戶對未來資產和Global X的信心。我們將繼續專注於通過未來資產的全球ETF平臺，以一流的團隊執行力為支撐，推出以研究為驅動力的產品。」

未來資產如今的行業地位，得益於在戰略性收購與有針對性的內生增長兩方面的均衡結合。公司於2006年在韓國推出TIGER ETFs，並於2011年成為首家在香港證券交易所上市ETF的韓國資產管理機構，標誌著其正式全面進軍全球ETF市場。在董事長兼全球策略官(GSO)樸炫柱(Hyeon Joo Park)的領導下，未來資產通過在高增長市場的關鍵收購，構建了領先的全球ETF平臺：2011年收購加拿大Horizons ETFs（現為Global X加拿大）、2018年收購美國Global X，以及2022年收購澳大利亞ETF Securities（現為Global X澳大利亞）。這一外部增長策略與核心歐洲及亞洲市場的持續內生擴張形成強大合力，推動未來資產實現全球化規模擴張，產品線多元化拓展，並打造出穩健的ETF平臺，在資產規模增長和客戶認可度方面持續超越預期。

未來資產長期佔據的市場地位，彰顯了其作為持續創新者的核心理念——通過在人才、技術和產品研發領域的持續投入，滿足不斷變化的客戶需求。

未來資產環球投資集團簡介

截至2025年11月30日，未來資產環球投資集團（簡稱「該集團」）管理資產規模超過3420億美元[2]。該集團提供多元化的投資產品，涵蓋交易型開放式指數基金(ETF)、另類投資及共同基金等領域。該集團在全球設有20多個辦事處，擁有由1400餘名員工組成的全球化團隊，其中投資專業人士超過280人[3]。

該集團的全球ETF平臺提供逾700只ETF產品，助力投資者以高性價比的方式，在全球市場中，高效捕捉新興投資主題與顛覆性技術帶來的機遇[4]。截至2025年11月30日，該集團旗下ETF管理資產規模合計達1980億美元，產品於澳大利亞、巴西、加拿大、哥倫比亞、歐洲、香港特別行政區、印度、日本、韓國、越南及美國等地上市交易[5]。未來資產金融集團總管理資產規模超過7540億美元，業務版圖覆蓋資產管理、經紀業務、保險等多個領域[6]。

[1] 來源：未來資產，2025年12月5日 [2] 來源：未來資產，2025年11月30日 [3] 來源：未來資產，2025年11月30日 [4] 來源：未來資產，2025年11月30日 [5] 來源：未來資產，2025年11月30日 [6] 來源：未來資產，2025年9月30日

本文件僅供香港投資者使用。本文件僅為提供信息和說明目的，僅供閣下使用。本文件並非招攬、要約或建議買賣任何證券或其他金融工具。本文件所載信息僅作為㇐般市場評論提供，並不構成任何形式的受監管金融建議、法律、稅務或其他受監管服務。

本文件中包含的某些陳述是對未來預期的陳述和其他前瞻性陳述。觀點、意見和估計可能會在沒有通知的情況下發生變化，並基於㇐些假設，這些假設可能會或不可能最終實現或被證明是準確的。實際結果、業績或事件可能與該等陳述有重大差異。

投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。我們不能保證基金的表現會產生回報，亦可能出現沒有回報或損失投資金額的情況。它可能不適合不熟悉相關證券或不願意或無法承擔該投資的損失和所有權風險的人士。在作出任何投資決定前，投資者應閱讀基金說明書以了解詳情及風險因素。投資者應確保其完全了解與本基金有關的風險，並應考慮自己的投資目標及風險承受能力。投資者在作出任何投資前，應尋求獨立專業意見。

本文件所提供的資料及意見乃從未來資產環球投資（香港）有限公司（「MAGIHK」）認為可靠的來源取得或得出，但我們對其準確性或完整性不作任何聲明。MAGIHK對因使用本文件而引致的損失概不負責。

根據當地法律及法規，產品、服務及資訊可能不會在閣下的司法管轄區提供，並可能由MAGIHK的聯營公司、附屬公司及／或分銷商提供。在禁止提供本文件的任何司法管轄區內，本文件並非以任何人士為對象。禁止提供本文件的人員或上述人員以外的人員不得使用本文件。閣下有責任了解並遵守任何相關司法管轄區的所有適用法律和法規。請向閣下的專業顧問諮詢有關閣下所在司法管轄區的產品和服務可用性的進㇐步信息。

發行者: 未來資產環球投資（香港）有限公司（由證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨條例》獲得第1、4和9類受規管活動的許可），本文件未經證券及期貨事務監察委員會或轄區內的適用監管機構審閱。未經MAGIHK明確的書面許可，不得以任何形式複製本出版物的任何部分，或在任何其他出版物中引用本出版物的任何部分。

版權2025。未來資產環球投資（香港）有限公司。保留所有權利。

