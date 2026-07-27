雲頂新耀宣佈將於近期參加摩根士丹利、Evercore兩大投資者會議

上海2026年7月27日 /美通社/ -- 雲頂新耀（HKEX 1952.HK）是一家專注於創新藥研發、臨床開發、製造及商業化的生物製藥公司，今日宣佈總裁兼首席財務官何穎先生將出席以下即將舉行的投資者會議。

摩根士丹利 「Biotech Without Borders」 系列

日期: 2026年7月28日，週二

時間: 美東時間10:00am – 10:30am / 北京時間10:00pm – 10:30pm

形式：高管訪談（Fireside Chat）

網絡直播鏈接: https://morganstanley.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1771095&tp_key=ca5039df5f

（僅向摩根士丹利海外客戶開放）

第二屆 Evercore 中國生物科技峰會



日期: 2026年8月18日，週二

時間: 北京時間11:00am

形式: 演講及問答環節

地點: 上海浦東麗思卡爾頓酒店

關於雲頂新耀

雲頂新耀是一家專注於創新藥研發、臨床開發、製造和商業化的生物製藥公司，致力於滿足全球市場尚未滿足的醫療需求。雲頂新耀的管理團隊在中國及全球領先製藥企業擁有深厚的專長和豐富的經驗。公司在浙江嘉善擁有具備商業化規模的全球生產基地，並依據中國、美國及歐盟標準建立了完善的GMP生產質量管理體系。

公司聚焦自身免疫、眼科、急重症及CKM（心血管、腎臟及代謝）等疾病治療領域，已打造集全渠道商業化體系與藥品全生命週期商業化能力於一體的商業化平台，並以擁有全球權益的自研mRNA平台為基礎，持續推進mRNA in vivo CAR-T與mRNA腫瘤疫苗等現有管線，同時通過引進及生態孵化潛力平台，拓展研發能力，同時強化全球化佈局，加快國際化發展進程。更多信息，請訪問公司官網：www.everestmedicines.com。

前瞻性聲明

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SOURCE 雲頂新耀