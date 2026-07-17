Evina業界頂級售後保障

除 Evnia 電競系列外，Philips 旗下全線 OLED 顯示器亦同步提供長達 5 年原廠保養，成為香港市場上保養年期最長的 OLED 顯示器方案。配合其OLED專業防殘影技術及嚴格品控標準，Philips 深明玩家及影音愛好者對自發光面板維修及耐用度的關注，因此進一步加強售後保障，拉開與市場同類產品的差距，為用戶帶來更長遠、更安心的使用信心。

Evnia 電競顯示器將繼續以創新科技與完善售後服務，為用家創造更多可能，並陸續推出更多備受期待的全新型號。

Evnia 抗烙印及獨家散熱技術優勢

配合雙重頂級保養保障，

全面提升 OLED 電競顯示器使用信心

Evnia 電競顯示器配備品牌獨家全方位面板防護技術及高效被動散熱系統，從硬件結構與智能檢測兩大層面提供全面防護，有效應對 OLED 面板常見的烙印風險及因高溫引致的效能衰減問題。

機身搭載品牌專屬散熱護盾，可於長時間運作下均勻分散面板熱能；同時配合實時溫度監測及智能亮度調節機制，有助穩定機身運作溫度，減低高溫對面板元件造成的損耗，並維持穩定畫質表現。

憑藉 Evnia 扎實的硬件品質、領先業界的抗烙印技術，以及強效獨家散熱防護能力，Philips 對產品穩定性與耐用度充滿信心，並因此推出兩大全港頂級售後保障：

全線 Evnia 電競顯示器享有全港最長的 49 個月原廠保養

Evnia OLED 機型更獨享全港最優越的 5 年超長原廠保養

透過硬核科技實力支撐頂級售後服務，Evnia 為香港玩家帶來更高程度的使用安心感。

Evnia 持續拓展電競顯示器領域，不斷升級產品技術與用戶體驗，誠邀一眾用家密切關注 Evnia 最新旗艦產品，率先體驗業界領先的電競視覺科技與完善售後保障。

香港市場發售的全線 Evnia 機型詳情如下：

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全球首發的「三模式」電競顯示器 27M4N3500PT 27M4N5500PT 27 QHD@275hz FHD@360hz HD@540hz HKD1,590 HKD1,790 2

Evnia OLED 市場獨家的五年保養 27M2N6500NS 27M2N6500L 27M2N6500P 27M2N8800 32M2N8900 49M2C8900 QHD@144hz AGLR QHD@240hz QHD@280hz UHD@240hz DP2.1 UHD@240hz DP2.1 DQHD@240hz DP2.1 HKD3,390 HKD3,740 HKD4,540 HKD6,440 HKD7,390 HKD10,190 3

全球首款 IPS FHD 1000hz Nature-Eyecare圓偏光護眼電競顯示器 25M4P5200T IPS FHD 1000hz 待定 4

業界最強護眼 電競顯示器 Nature-Eyecare 27M2N5501UK QHD@320hz HKD2,290 5

USB-C(90W)及喇叭設計, 全方位切合遊戲用家需要。 27M2N3600PA QHD@260hz HKD1,940 6

全球首發 27寸1000hz 「雙模式」電競顯示器。 27M2N5500XD QHD@540hz HD@1000hz HDK6,790 7

5K超高解像度 27吋「雙模式」電競顯示器。 27M2G5800 5K@180hz QHD@330hz HKD6,590













49 個月保養政策生效安排

Evnia 電競顯示器全港首推 49 個月保養政策將於 2026 年 7 月 1 日正式生效，適用於全港原廠行貨。凡於 2026 年 7 月 1 日前購入之機型，將維持原有保養條款；詳細保障細則請參閱 飛利浦香港官方網站，或向 飛利浦顯示器香港官方客戶服務中心查詢。

香港飛利浦顯示器官方客戶服務中心：

查詢/預約維修服務熱線：2619 9639

WhatsApp預約維修服務熱線：6398 0774

如欲了解更多 Evnia 電競顯示器最新產品銷售信息，可瀏覽以下官方網店：

Philips官方網店：

https://www.elletron.com.hk/collections/philips-monitor

Philips顯示器 HKTVmall 官方網店：

https://www.hktvmall.com/hktv/zh/main/Philips-Monitor/s/H5832001

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關於 Philips Evnia

Evnia 以包容性設計、智能功能與頂級性能，重新定義電競顯示器。其命名源自希臘語「智慧思維」，秉持讓每位玩家都能感受到被重視、獲得支援與啟發的核心宗旨。邁向電競未來，就從 Philips Evnia 開始。

SOURCE 飛利浦顯示屏/Philips Evnia