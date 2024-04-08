Exness 與 LALIGA 建立戰略夥伴關係，加強在拉丁美洲的影響力

Exness 行銷總監 Alfonso Cardalda 表示：「我們透過對足球的共同熱情與拉美民眾建立聯繫，對此感到無比興奮。我們與 LALIGA 聯手，進入拉美地區的核心地帶，在這裡，足球不僅是一項運動，更是一種生活方式。」

LALIGA 行政董事 Jorge de la Vega 強調：「我們深信，這項協議將加強我們與球迷以及新合作夥伴 Exness 的關係。我們將攜手共進，再創佳績。」

與 LALIGA 的合作及其巨大的影響力提升了 Exness 的品牌知名度和認知度。作為這項大型聯賽值得信賴的合作夥伴，Exness 將更深入地融入當地社區，促成強烈的品牌關聯。

關於 LALIGA

LALIGA 是全球最大的足球生態系統。它是一個私人體育協會，由 LALIGA EA SPORTS（西班牙足球甲級聯賽）的 20 個足球俱樂部以及 LALIGA HYPERMOTION（西班牙足球乙級聯賽）的 22 個俱樂部組成，負責在西班牙組織職業足球比賽。LALIGA 的 16 個平台和 20 種不同語言的社群媒體在全球擁有超過 2 億名粉絲。LALIGA 總部位於西班牙馬德里，擁有最廣泛的國際網絡，在 41 個國家和地區設有 11 個辦事處和 44 個代表處。該組織透過基金會參與社會工作，作為一個職業足球聯賽，在世界上首開先河，為智障足球員建立了聯賽：LALIGA Genuine。

關於 Exness

Exness 以獨特方式結合科技與職業道德，為交易者創造有利的市場並提高行業基準。公司的價值和願景是為客戶提供無障礙交易體驗，以應有的方式將金融市場帶入生活。

免責聲明：

適用地區限制。Exness 不向若干司法轄區的居民提供服務。

聯絡方式：

Eleonora Oikonomidou，[email protected]，+35725030959

SOURCE Exness