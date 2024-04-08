Exness 與 LALIGA 建立戰略夥伴關係，加強在拉丁美洲的影響力

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Exness

08 4月, 2024, 15:00 CST

Exness 攜手傳奇足球聯賽，鞏固其在拉美地區的地位。

塞浦路斯利馬索爾2024年4月8日 /美通社/ -- 全球最大的經紀商之一 Exness 宣佈與 LALIGA（西班牙足球甲級聯賽）達成合作協議，成為其在拉丁美洲的官方地區合作夥伴。LALIGA 擁有皇家馬德里俱樂部 (Real Madrid)、巴塞隆納足球俱樂部 (Barcelona FC) 和馬德里競技俱樂部 (Atletico Madrid) 等傳奇俱樂部，僅在拉丁美洲就吸引了數以億計的球迷。這項具有里程碑意義的贊助活動將藉助 LALIGA 廣泛的知名度，提升 Exness 在這一重要戰略地區的影響力。

LALIGA 與 Exness 之間的合作將持續兩個賽季：2023/2024 和 2024/2025 賽季。這個全球最大的足球生態系統完美契合 Exness 的計劃，即在整個拉美地區提升品牌知名度並加強公司誠信可靠的價值觀。利用 LALIGA 的品牌元素，拉美地區的球迷可以期待與 LALIGA 的球隊、現役和退役球員一起開展一系列令人興奮的活動和體驗。 

Exness strengthens its position in LATAM with Strategic LALIGA Partnership
Exness strengthens its position in LATAM with Strategic LALIGA Partnership

Exness 行銷總監 Alfonso Cardalda 表示：「我們透過對足球的共同熱情與拉美民眾建立聯繫，對此感到無比興奮。我們與 LALIGA 聯手，進入拉美地區的核心地帶，在這裡，足球不僅是一項運動，更是一種生活方式。」

LALIGA 行政董事 Jorge de la Vega 強調：「我們深信，這項協議將加強我們與球迷以及新合作夥伴 Exness 的關係。我們將攜手共進，再創佳績。」

與 LALIGA 的合作及其巨大的影響力提升了 Exness 的品牌知名度和認知度。作為這項大型聯賽值得信賴的合作夥伴，Exness 將更深入地融入當地社區，促成強烈的品牌關聯。

關於 LALIGA

LALIGA 是全球最大的足球生態系統。它是一個私人體育協會，由 LALIGA EA SPORTS（西班牙足球甲級聯賽）的 20 個足球俱樂部以及 LALIGA HYPERMOTION（西班牙足球乙級聯賽）的 22 個俱樂部組成，負責在西班牙組織職業足球比賽。LALIGA 的 16 個平台和 20 種不同語言的社群媒體在全球擁有超過 2 億名粉絲。LALIGA 總部位於西班牙馬德里，擁有最廣泛的國際網絡，在 41 個國家和地區設有 11 個辦事處和 44 個代表處。該組織透過基金會參與社會工作，作為一個職業足球聯賽，在世界上首開先河，為智障足球員建立了聯賽：LALIGA Genuine。

關於 Exness

Exness 以獨特方式結合科技與職業道德，為交易者創造有利的市場並提高行業基準。公司的價值和願景是為客戶提供無障礙交易體驗，以應有的方式將金融市場帶入生活。

免責聲明：

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SOURCE Exness

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