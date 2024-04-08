Exness 與 LALIGA 建立戰略夥伴關係，加強在拉丁美洲的影響力
08 4月, 2024, 15:00 CST
Exness 攜手傳奇足球聯賽，鞏固其在拉美地區的地位。
塞浦路斯利馬索爾2024年4月8日 /美通社/ -- 全球最大的經紀商之一 Exness 宣佈與 LALIGA（西班牙足球甲級聯賽）達成合作協議，成為其在拉丁美洲的官方地區合作夥伴。LALIGA 擁有皇家馬德里俱樂部 (Real Madrid)、巴塞隆納足球俱樂部 (Barcelona FC) 和馬德里競技俱樂部 (Atletico Madrid) 等傳奇俱樂部，僅在拉丁美洲就吸引了數以億計的球迷。這項具有里程碑意義的贊助活動將藉助 LALIGA 廣泛的知名度，提升 Exness 在這一重要戰略地區的影響力。
LALIGA 與 Exness 之間的合作將持續兩個賽季：2023/2024 和 2024/2025 賽季。這個全球最大的足球生態系統完美契合 Exness 的計劃，即在整個拉美地區提升品牌知名度並加強公司誠信可靠的價值觀。利用 LALIGA 的品牌元素，拉美地區的球迷可以期待與 LALIGA 的球隊、現役和退役球員一起開展一系列令人興奮的活動和體驗。
Exness 行銷總監 Alfonso Cardalda 表示：「我們透過對足球的共同熱情與拉美民眾建立聯繫，對此感到無比興奮。我們與 LALIGA 聯手，進入拉美地區的核心地帶，在這裡，足球不僅是一項運動，更是一種生活方式。」
LALIGA 行政董事 Jorge de la Vega 強調：「我們深信，這項協議將加強我們與球迷以及新合作夥伴 Exness 的關係。我們將攜手共進，再創佳績。」
與 LALIGA 的合作及其巨大的影響力提升了 Exness 的品牌知名度和認知度。作為這項大型聯賽值得信賴的合作夥伴，Exness 將更深入地融入當地社區，促成強烈的品牌關聯。
關於 LALIGA
LALIGA 是全球最大的足球生態系統。它是一個私人體育協會，由 LALIGA EA SPORTS（西班牙足球甲級聯賽）的 20 個足球俱樂部以及 LALIGA HYPERMOTION（西班牙足球乙級聯賽）的 22 個俱樂部組成，負責在西班牙組織職業足球比賽。LALIGA 的 16 個平台和 20 種不同語言的社群媒體在全球擁有超過 2 億名粉絲。LALIGA 總部位於西班牙馬德里，擁有最廣泛的國際網絡，在 41 個國家和地區設有 11 個辦事處和 44 個代表處。該組織透過基金會參與社會工作，作為一個職業足球聯賽，在世界上首開先河，為智障足球員建立了聯賽：LALIGA Genuine。
關於 Exness
Exness 以獨特方式結合科技與職業道德，為交易者創造有利的市場並提高行業基準。公司的價值和願景是為客戶提供無障礙交易體驗，以應有的方式將金融市場帶入生活。
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SOURCE Exness
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