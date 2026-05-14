現代牧業首獲《Extel》年度「最受尊崇企業」

作為全球資本市場備受矚目的權威評選之一，《Extel》歷經多年積澱，已成為衡量上市公司治理與投資者關係質量的國際標尺。該評選聚焦董事會效能、投資者關係、ESG實踐及管理層領導力等維度，通過全球頂級投資機構與券商分析師的獨立投票，形成對企業綜合實力的系統性研判。本次調查共有來自1,249家投票機構的5,581名投資者、投資組合經理和分析師參與，共提名了23個行業中的2,520家企業和2,728名個人。

根據《Extel》評選規則，要獲得「最受尊崇企業」稱號，企業必須在綜合、買方及賣方排名的六個類別中累計獲得15分或以上的加權分數。現代牧業本次以優異表現成功達標，首次躋身這一榮譽行列，進一步印證了公司在資本市場各項核心評價指標上的全面實力。在投資者溝通層面，現代牧業投資者關係團隊持續優化溝通機制，通過業績發佈會、反向路演、投資者調研及策略會交流等多元渠道，主動搭建與資本市場的對話平台，及時回應投資者關切，不斷提升信息披露的質量與透明度。與此同時，團隊積極收集市場反饋，推動公司經營管理層面的持續改進，在降本增效、數智化轉型等方面形成良性互動，有效增強投資者對長期價值的認同。目前，公司已獲得近20家券商的正面評級覆蓋，充分反映市場對其未來發展的信心。

在夯實主業核心競爭力的同時，現代牧業堅定推進ESG理念與企業經營的深度融合，並在國內外權威ESG評估體系中保持領先：截至2026年3月，MSCI ESG評級維持A級，穩居中國牧業首位；2025年9月，標普全球CSA評分躍升至71分，躋身行業前7%；同年8月，Wind ESG評級由A級上調至AA級，在231家食品企業中位列第二。這些持續優化的評級表現，是公司深入踐行「FRESH」可持續發展戰略的有力印證，全面鞏固了其在綠色低碳畜牧業的標桿地位。

現代牧業向所有參與評選的資本市場專業人士及權威機構表示感謝。這份認可既是對過往努力的肯定，更是對未來前行的鞭策。展望未來，公司將繼續錨定「做全球牧業引領者」的願景，在優化治理、深化ESG、加強投資者溝通等方面持續精進，以更加透明、高效、負責任的發展姿態創造長遠價值。

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SOURCE China Modern Dairy