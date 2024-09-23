華為聚焦五大行業智能化場景，重磅發佈F5G-A系列新品

圍繞「三進三退」，華為持續打造創新產品和解決方案：

在「光進銅退」，面向家庭網絡場景，華為發佈新款萬兆Wi-Fi 7光終端華為星光EN8145，助力ISP從百兆到千兆升級，讓用戶暢享極致Wi-Fi體驗和家庭存儲高速接入。面向教室、辦公室等園區場景，華為F5G全光園區2.0方案全新升級，推出業界首款高密超萬兆光終端華為星光P884E，實現25Gbps覆蓋；面向醫院、酒店、教育網場景，發佈W617E等四款華為星光系列Wi-Fi 7光終端及光網關，打造Wi-Fi 7數智園區新標配。

在「光進電退」，面向電力、交通等行業通信網場景，華為發佈業界首款端到端支持fgOTN標準的光傳送系列產品組合OptiXtrans E6600/9600，為電力、交通等行業構建堅實可靠的通信網絡。在智慧配用電場景，華為發佈高速電力線載波通信HPLC雙模方案，電表採集成功率達99.9%，300戶的採集效率從15分鐘提升到1分鐘，助力電網「抄得穩」「抄得快」，加速電力數智化發展。

同時，華為將「光進電退」從廣域網延伸至數據中心。面向超大規模智算集群，為了解決傳統網絡擴展難、光模塊易失效導致可靠性降低等問題，華為發佈數據中心全光交換機OptiXtrans DC808, 將全光交叉OXC技術引入數據中心網絡，支持組網能力彈性擴展，免光模塊、故障率降低20%，並支持從400G到1.6T速率無關的長期平滑演進。

在「光進人退」，面向城市燃氣檢測場景，華為發佈基於光譜感知技術的智能燃氣洩漏檢測產品OptiXsense ES100，相比傳統方案精度提升40%，壽命提升50%，三年免換電池。產品在成都高新區已試用半年，精度和可靠性得到了充分驗證。

華為希望攜手全球客戶、夥伴，一起擁抱「三進三退」新機遇，加速行業智能化轉型，共贏智能時代！

SOURCE Huawei