Fair Finance Asia：亞洲銀行在賦能消費者方面發揮關鍵作用，這也是銀行可持續發展議程的一部分

雖然銀行在金融普惠(平均5.2/10分)和消費者保護(平均5.5/10分)方面表現平均得分較高,但在參與度和問責機制方面得分較低(平均1.3/10分)。在四個關鍵領域,受評估銀行的平均得分為3.5/10分。FFA攜手國家聯盟(包括Fair Finance Cambodia、ResponsiBank Indonesia、Fair Finance Pakistan、Fair Finance Philippines、Fair Finance Thailand)以及研究合作夥伴Profundo,呼籲銀行將普惠目標與金融知識普及和消費者賦能舉措相結合,確保客戶切實了解銀行的可持續發展戰略和融資實踐,並能夠監督銀行履行承諾。

「亞洲消費者越來越期望金融機構提高透明度和履行問責制。銀行應通過教育和引導消費者、幫助他們做出更符合自身價值觀的明智金融決策、以及讓他們成為可持續發展的合作夥伴,」Fair Finance Asia項目負責人Bernadette Victorio表示。

「為了推動有意義的可持續發展,銀行必須通過透明度和教育增強消費者的能力,使他們成為實現社會和環境目標的積極合作夥伴,」Fair Finance Cambodia協調員Yut Sakara Phon表示。

「要真正推動變革,銀行必須優先考慮讓消費者參與塑造一個更負責任、更可持續的金融生態系統,從而對環境和社會產生持久的積極影響,」PRAKARSA項目經理Herni Ramdlaningrum說。

「巴基斯坦的銀行似乎更看重利潤而非宗旨,在推廣金融產品時往往對其對個人和社會的影響知之甚少。銀行必須採取更多措施來賦能人民和保護地球,」Fair Finance Pakistan國家項目負責人Asim Jaffry表示。

Fair Finance Philippines的Initiatives for Dialogue and Empowerment through Alternative Legal Services (IDEALS)項目經理Dr. Genalyn G. Aquino-Arcayera博士表示:「雖然受評估的菲律賓銀行在金融普惠、金融知識普及和問責機制方面得分最高,但菲律賓銀行必須提高透明度,尤其是披露融資項目的信息。」

「很高興看到泰國銀行在消費者保護方面在受評估國家中處於領先地位。然而,在防止過度負債的政策方面仍然存在差距,亟需加強問責制和透明度,」Fair Finance Thailand研究部主管Sarinee Achavanuntakul說。

如需查閱記分卡,請訪問:http://bit.ly/3Vp0emN。

關於FFA

Fair Finance Asia(簡稱「FFA」)是一個由亞洲民間組織組成的地區網絡,致力於確保該地區金融機構的融資決策尊重當地社區的社會和環境福祉。

