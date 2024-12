Bank-Bank di Asia Berperan Penting Memberdayakan Konsumen sebagai Bagian dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan, menurut Fair Finance Asia

Dilansir pada 4 Desember lalu, Hari Bank Sedunia, sistem skor terbaru ini, Empowering Consumers as Drivers of Sustainability in Asia's Financial Sector, membandingkan kebijakan 15 bank di Kamboja, Indonesia, Pakistan, Filipina, dan Thailand dalam empat bidang: inklusi keuangan, perlindungan konsumen, literasi dan edukasi finansial, serta mekanisme partisipasi dan akuntabilitas.

Meski mencatat skor yang lebih baik secara rata-rata, khususnya bidang inklusi keuangan (5,2/10) dan perlindungan konsumen (5,5/10), sejumlah bank masih memiliki kinerja yang buruk dalam bidang mekanisme partisipasi dan akuntabilitas (1,3/10). Dalam empat bidang tersebut, bank-bank yang dievaluasi FFA meraih skor rata-rata 3,5/10. FFA, bersama asosiasi-asosiasi lain di sejumlah negara, seperti Fair Finance Cambodia, ResponsiBank Indonesia, Fair Finance Pakistan, Fair Finance Philippines, dan Fair Finance Thailand, bersama mitra riset Profundo, mendorong seluruh bank agar menyeimbangkan target inklusi dengan literasi keuangan dan inisiatif pemberdayaan konsumen. Dengan demikian, konsumen benar-benar mengetahui strategi pembangunan berkelanjutan dan praktik penyaluran pembiayaan yang dijalankan bank-bank tersebut. Lebih lagi, konsumen pun bisa menuntut bank-bank tersebut untuk bertanggung jawab memegang komitmennya.

"Konsumen Asia semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dari lembaga-lembaga keuangan. Maka, berbagai bank harus mengedukasi dan melibatkan konsumen, serta memberdayakan mereka agar mampu mengambil keputusan finansial yang lebih cerdas, dan sejalan dengan prinsipnya. Lewat langkah tersebut, konsumen dapat menjadi mitra dalam pembangunan berkelanjutan," jelas Bernadette Victorio, Program Lead, Fair Finance Asia.

"Demi meningkatkan pembangunan berkelanjutan, berbagai bank harus melibatkan konsumen sebagai mitra aktif lewat transparansi dan edukasi untuk mencapai target-target pembangunan sosial dan lingkungan hidup," kata Yut Sakara Phon, Coordinator, Fair Finance Cambodia.

"Untuk membuat perubahan, sebuah bank harus memprioritaskan keterlibatan konsumen dalam membangun ekosistem finansial yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta menciptakan dampak positif jangka panjang bagi lingkungan hidup dan masyarakat," jelas Herni Ramdlaningrum, Program Manager, PRAKARSA.

"Berbagai bank di Pakistan tampanya masih memprioritaskan profit ketimbang tujuan positif, serta kerap mempromosikan produk finansial tanpa memahami dampaknya pada individu dan masyarakat. Maka, bank harus lebih aktif memberdayakan masyarakat dan melestarikan bumi," kata Asim Jaffry, Country Program Lead, Fair Finance Pakistan.

"Meski bank-bank Filipina yang dievaluasi FFA memiliki skor tertinggi dalam bidang inklusi keuangan, literasi finansial, dan mekanisme akuntabilitas, bank-bank tersebut harus meningkatkan transparansi, terutama dengan menyajikan informasi. tentang proyek-proyek yang mendapat fasilitas pembiayaan," ujar Dr. Genalyn G. Aquino-Arcayera, Program Manager, Fair Finance Philippines, Initiatives for Dialogue and Empowerment through Alternative Legal Services (IDEALS).

"Kami gembira bahwa bank-bank di Thailand memiliki skor tertinggi dalam bidang perlindungan konsumen di antara negara-negara lain yang dievaluasi FFA. Meski demikian, kesenjangan masih terdapat dalam kebijakan yang mencegah beban utang. Bank-bank di Thailand juga harus memperkuat akuntabilitas dan transparansi," kata Sarinee Achavanuntakul, Head, Research, Fair Finance Thailand.

Tentang FFA

Fair Finance Asia (FFA) adalah jaringan regional yang mencakup CSO di Asia. FFA berkomitmen memastikan keputusan penyaluran pembiayaan lembaga keuangan menghargai kondisi sosial dan lingkungan hidup di tengah masyarakat setempat. Informasi lebih lanjut tentang FFA: https://fairfinanceasia.org/

