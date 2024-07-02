成都FBO投用：打造中國最大公務航空與低空經濟綜合性樞紐

中国成都2024年7月2日 /美通社/ -- 2024年6月28日，西南地區公務航空和低空經濟領域迎來了重要時刻——成都公務機基地（FBO）正式投用。這一里程碑事件，不僅為西南地區航空產業揭開嶄新的歷史篇章，更突顯了成都在「公務航空+低空經濟」全新模式上的前瞻性布局。

華匯公務航空，是成都FBO的獨家授權運營商，於 2023 年 4 月由四川省機場集團航空地面服務有限公司和北京華龍商務航空股份有限公司集結優質資源成立。作為區域公務航空樞紐和低空經濟發展的新標杆，成都FBO的投用將為公務航空領域注入新的活力，並助力西南地區在低空經濟領域實現前所未有的飛躍。

公務航空與低空經濟的融合

公務機因其高效便捷的優勢，成為企業家及精英人士青睞的出行方式。成都FBO位於成都雙流國際機場，占地5500平方米，擁有20個專用機位，不僅為公務機提供細緻周到的一站式服務，還將成為低空經濟的核心樞紐。公務機旅客和定期航班高端商旅客人可以在成都FBO無縫換乘eVTOL等低空飛行器，極大地提升出行效率。

低空經濟，這一以各類低空飛行活動為核心，帶動航空旅遊、支線客運、通航服務等眾多行業融合發展的經濟形態，正迎來前所未有的發展機遇。技術的持續進步為低空飛行器如電動垂直起降飛行器（eVTOL）、無人機、通用航空器的研發和製造提供了強大動力，其性能和安全性得到顯著提升。而政策的持續支持，則為低空經濟拓展了更廣闊的應用場景。

據悉，目前市場主流公務機均為噴氣式飛機，在機場與機場之間執行長途飛行任務，對機場及跑道有一定要求。而以eVTOL為代表的低空飛行器，具有對起降場地要求低、純電動零碳排放、高性能、高安全等特點，可以與公務機高效鏈接、完美互補，為公務機客戶提供門到門全過程高品質的出行方案，進一步提高時間價值。

在這樣的背景下，成都FBO憑藉其前瞻性布局，敏銳地捕捉到了低空經濟的發展潛力，與沃飛長空等業內領先企業的緊密合作，開創出「公務航空+低空經濟」的創新模式。這一模式不僅為公務機客戶提供了更為便捷、高品質服務，更為西南地區乃至全國的城市交通注入了新的活力，為解決日益嚴重的城市交通擁堵問題提供了新的思路。

低空經濟的發展潛力巨大

低空經濟是全球競逐的戰略性新興產業，得益於數字技術、5G通信、數字孿生等新興技術的蓬勃發展，低空經濟在世界範圍內迸發出巨大潛力和強大動能。民航局數據顯示，截至2023年底，我國通航企業達689家，在冊通用航空器3173架，通用機場451個。截至2023年底，我國無人機設計製造單位約2000家，運營企業近2萬家，國內註冊無人機126.7萬架。據有關機構測算，2023年我國低空經濟規模超5000億元，2030年有望達2萬億。

四川華匯公務航空服務有限公司總經理德永恆表示，優越的地理位置和便捷的交通網絡，共同構築了成都成為區域航空樞紐的堅實基礎。同時，成都FBO將為低空經濟的發展提供強有力的支撐，通過優化機場接駁和空中出行等服務，成為中國西南地區城市空中交通的示範點，進而打造成為中國公務航空與低空經濟的綜合性航樞紐。

四川機場集團與華龍航空也將從各自的專業領域為成都FBO注入高質量資源，共同開闢智慧出行新路徑，推動其成為西南地區乃至全國低空經濟發展的關鍵力量。

引領高效的智慧出行模式

成都FBO的投用，不僅提升了公務航空的服務品質，更推動了智慧出行的發展。在投用儀式上，成都FBO分別與亞洲商務航空協會、華控基金及清華大學全球私募股研究院舉辦了商務航空研討會和低空經濟發展研討會。這些行業智慧的齊聚一堂，不僅共謀了未來的發展方向，更為成都FBO的智慧出行模式注入了新的活力。

成都FBO的多元化綜合服務也頗具亮點。在滿足公務機用戶精緻生活需求的同時，巧妙地融合了藝術會展、高端餐飲等多元化業態，打造了一個別具一格的高端生活空間。這一創新舉措不僅提升了FBO的整體服務品質，也為區域經濟的繁榮發展注入了新的動力。

隨着成都FBO的正式運營，西南地區在公務航空和低空經濟領域迎來了全新的發展階段。憑藉出色的設施、專業的服務團隊以及創新的業務模式，成都FBO正成為引領西南地區城市交通變革的重要力量。

展望未來，成都FBO將繼續發揮其在西南地區公務航空和低空經濟領域的引領作用，推動西南地區的經濟繁榮與騰飛。同時，這種「公務航空+低空經濟」的全新模式也將為全國乃至全球的智慧出行提供寶貴的經驗和啟示。

SOURCE 華匯公務航空