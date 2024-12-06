德州聖大衛醫療中心心臟心律不整研究所成為美國首家使用FDA批准的繪圖與雙能量消融導管的機構

德克薩斯州奧斯汀2024年12月6日 /美通社/ -- 美國德州聖大衛醫療中心心臟心律不整研究所（TCAI）的心電生理學家，近期成為全美首批使用經美國食品藥物管理局（FDA）批准的全合一高密度繪圖與雙能量消融導管治療持續性心房顫動及心房撲動的醫療人員。這些心臟心律不整問題影響著全球數百萬人。球形導管使醫生能夠將能量精確地傳送到心臟的特定區域，同時對患者的心臟進行繪圖。

首例手術由心臟心電生理學家、TCAI執行醫學主任Andrea Natale醫生（M.D.、F.H.R.S.、F.A.C.C.、F.E.S.C.）與臨床心臟心電生理學家Amin Al-Ahmad醫生（M.D.）於2024年11月7日完成。Natale醫生亦參與了導致FDA批准的臨床試驗。

Natale醫生表示：「這款全合一、首創的導管使醫生能夠同時進行繪圖、消融和驗證，提升工作流程的靈活性與效率，最終增強了安全性和療效。」「隨著全球心臟心律不整治療的創新持續進步，德州聖大衛醫療中心心臟心律不整研究所（TCAI）感謝能夠引領中德州及更廣泛地區的病人，為他們提供先進的治療。」

這個創新的系統讓醫生能夠根據病人的需求，在消融手術過程中自訂治療方案，使用脈衝場或射頻能量傳遞，同時提供繪圖功能來矯正快速且異常的心律。

脈衝場消融是一種非熱性消融技術，透過短時間、高能量的電脈衝傳遞至心臟組織，摧毀引起心律不整的細胞，而不產生過多的熱或冷；而射頻消融則是使用熱能（包括熱與冷）摧毀引起心律不整的細胞。

今年早些時候，TCAI成功進行了全國首批商業批准的脈衝場消融導管的個案。

TCAI是一個先進的心電生理中心，擁有六個配備先進技術的實驗室，一組著名的心臟心電生理學家在此進行大量複雜的心電生理手術。

SOURCE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center