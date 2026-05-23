德州聖大衛醫療中心心律不正研究所將主辦複雜性心律不正國際會議

EPLive 2026 為期兩天，匯聚全球頂尖心臟電生理學專家

德州奧斯汀2026年5月23日 /美通社/ -- 德州聖大衛醫療中心 (St. David's Medical Center) 心律不正研究所 (Texas Cardiac Arrhythmia Institute，簡稱 TCAI) 將於 2026 年 5 月 28 至 29 日舉辦第八屆複雜性心律不正國際研討會。 EPLive 自 2012 年起每兩年舉辦一次，是一項為期兩天的密集型教育會議，專為對治療複雜性心律不正（一種心臟跳動節律不規則或異常的疾病）感興趣的醫生、高級執業註冊護士及專職醫療人員而設。 研討會將以來自聖大衛醫療中心先進電生理中心 (Electrophysiology Center at St. David's Medical Center) 的現場病例直播作為核心教學工具，並由專家同步解說。

TCAI 行政醫療總監兼 EPLive 課程總監、心臟電生理專家、美國心律學會院士 (F.H.R.S.)、美國心臟學院院士 (F.A.C.C.) 及歐洲心臟學會院士 (F.E.S.C.) Andrea Natale 醫學博士 (M.D.) 表示：「EPLive 2026 為全球電生理學界提供難得機會，讓各國專家齊聚一堂，透過複雜病例教學進行即時交流與學習。 透過結合展示業界最創新突破的現場手術示範與專家討論，我們為醫護專業人員提供極具實用價值及影響力的學習體驗，協助他們將相關知識直接應用於日常臨床實踐，最終提升全球患者的治療成效。」

心律不正通常會透過針對不規則心律源頭的手術作出處理。 今年 EPLive 將聚焦於一種更精簡的治療方案，將心房顫動 (A Fib) 消融治療與左心耳封堵術 (left atrial appendage occlusion，LAAO) 兩項手術合二為一，適用於中風風險較高的心房顫動患者。 透過同時處理異常心律及導致中風風險的常見源頭，醫生可減少接受多項手術的需要，從而縮短手術時間及降低併發症風險，為患者提供更安全、更有效的治療。

EPLive 2026 將設四大專題環節：心房顫動消融病例、心室性心搏過速 (VT) 消融病例、左心耳 (LAA) 封堵病例，以及包括新技術在內的醫療裝置。 各環節將結合來自 TCAI 及全球多間頂尖電生理中心的現場直播及預錄病例，當中包括：比利時的 AZ Sint-Jan Brugge、布魯塞爾大學醫院 (UZ Brussel)；加拿大的溫哥華綜合醫院 (Vancouver General Hospital)；哥倫比亞的 Cardioinfantil 基金會國際心律不正中心 (International Arrhythmia Center at Cardioinfantil Foundation)；意大利的蒙齊諾心臟中心 (Centro Cardiologico Monzino) 及美國的 Banner – University Medical Center Phoenix、克利夫蘭診所 (Cleveland Clinic)、侯斯頓衛理公會醫院 (Houston Methodist)、堪薩斯城心律研究所 (Kansas City Heart Rhythm Institute)、麻省總醫院 (Massachusetts General)、MedStar Health、蒙蒂菲奧里愛因斯坦醫療中心 (Montefiore Einstein)、西奈山醫院 (Mt. Sinai Hospital)、St. Bernard's Heart and Vascular Center、加州大學醫療中心 (UC Health Center)、洛杉磯加州大學醫療機構 (UCLA Health)、賓夕凡尼亞大學 (University of Pennsylvania)、德州大學西南醫學中心 (University of Texas Southwestern Medical Center)。

大會亦將聚焦多項議題，包括：

探討如何完善臨床流程，以降低心房顫動消融及其他心律不正治療的併發症風險，並加強患者安全保障。

提升對心律不正管理及新技術治療相關最新實證與指引的認識。

探討如何善用會議展示的新技術，以完善臨床治療成效。

探討如何透過整合新技術完善流程，並提升患者手術的安全性。

探討如何降低複雜心臟裝置植入及導線移除程序期間的併發症風險，並加強患者安全保障。

除了 Natale 醫生外，EPLive 亦將邀請多位 TCAI 醫生發表演講，包括課程聯席總監 Amin Al-Ahmad 醫學博士、Luigi DiBiase 醫學博士及 Dhanunjaya "DJ" Lakkireddy 醫學博士，以及 John Allison 醫學博士、Khaled Awad 醫學博士、Mohamed Bassiouny 醫學博士、David Burkhardt 醫學博士、David Burkland 醫學博士、Robert Canby 醫學博士、Joseph Gallinghouse 醫學博士、Rodney Horton 醫學博士、Patrick Hranitzky 醫學博士及 Jason Zagrodzky 醫學博士。

參與會議的醫生最高可獲得 14.5 小時美國醫學會（American Medical Association, AMA）醫生認可獎第一類學分 (Physician's Recognition Award Category 1 Credit™)。

德州心律不正研究所擁有北美洲頂尖的機械人心電生理中心。 該中心於 2019 年啟用，面積達 72,000 平方呎，設有六間配備先進技術的電生理實驗室，專門治療複雜心律不正。 該研究所旗下由世界知名醫生組成的團隊，為美國規模最大的電生理醫療團隊之一，憑藉無可比擬的臨床經驗、專業知識及卓越護理服務享負盛名。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 EP-Live.com。

SOURCE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center