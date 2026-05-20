FICER亮相2026台北國際電腦展：強韌數位基礎建設 築牢通信骨幹網絡

新聞提供者FICER Technology Co., Ltd.
20 5月, 2026, 08:30 CST
- F520 OTN DWDM系統及DCO系列，專為專屬傳輸架構打造，適用於高密度光纖組網方案與可擴展城域骨幹網絡。
- 800G/400G及BiDi模塊，加速AI基礎設施與雲數據中心建設，同時將現有光纖容量翻倍，解決城域光纖資源枯竭難題。
- 可插拔EDFA與OTDR，用於智能網絡管理模塊，依托單纖運行及零佔地設計，為系統集成提供支撐。
- XGS-PON與25G-PON實現多業務融合組網，優化智能製造、智慧城市建設，助力6G技術演進。
台北2026年5月20日 /美通社/ -- 光纖通信解決方案提供商FICER Technology正式宣佈參展2026年台北國際電腦展(COMPUTEX TAIPEI 2026)。為呼應展會官方主題「AI Together」，FICER將展出新一代技術硬件，主打「強韌數位基礎建設，打造堅實通訊骨幹」。展會於6月2日至5日在台北南港展覽館(Taipei Nangang Exhibition Center)舉辦，屆時該公司將展示支撐數位轉型所需的物理層基礎設施。
構建AI基礎設施與雲數據中心
人工智能應用如今普及落地，催生了空前龐大的數據吞吐需求。FICER憑借F520 OTN DWDM系統與DCO（數字相干光學）系列產品，提前應對數據流量激增。該產品組合形成獨特競爭優勢，提供模塊化高密度平台，簡化網絡拓撲結構。與800G、400G解決方案協同適配後，這些平台可為AI基礎設施及雲數據中心提供堅實支撐，搭建低時延傳輸通道，確保核心網絡為複雜算法處理提速增效，而非形成傳輸瓶頸。
賦能智能製造與智慧城市智能化升級
為在擁塞的城域環境中充分利用現有光纖資源，FICER推出全系列25G、40G、100G BiDi收發模塊。此類模塊可通過單根光纖同時收發數據，使現有布線容量實現翻倍，無需另行鋪設新光纖線路。同時，可插拔EDFA/OTDR收發模塊將智能功能內嵌至標準接口，重塑網絡運維模式。這一架構升級打造出可自主監測的網絡，優化資源配置，降低運營成本。
邁向6G連接
XGS-PON/25G-PON技術銜接現有網絡部署與未來通信標準，將多類業務匯聚至統一光纖傳輸體系。該模式精簡了企業網絡連接，支撐6G技術演進發展，構築具備適配能力的通信骨幹網絡。
關於FICER Technology
FICER總部位於台灣，是一家高性能光纖解決方案供應商，秉承「Fiber First. Compatibility Always」（光纖為先，兼容至上）的使命。公司服務於全球電信運營商、系統集成商及雲基礎設施提供商，高度注重靈活性、定制化與產品可靠性，提供兼容性強、可靈活擴容的解決方案，賦能新一代智能通信網絡建設。
三大核心優勢：
- 高兼容性：產品設計支持多廠商環境，確保與主流網絡設備品牌無縫互操作，幫助客戶規避廠商鎖定風險。
- 高性價比：在成本與品質之間實現出色平衡，提供性能與穩定性不受折損的原裝收發模塊可靠替代方案。
- 敏捷供應鏈：FICER具備完善的庫存管理與快速履約能力，可保障快速交付，適配項目動態進度及緊急部署需求。
通過將技術專長與以合作夥伴為中心的方法相結合，FICER助力客戶安心構建高效、面向未來的光網絡。
預約洽談
如需在台北國際電腦展期間與FICER團隊預約專屬洽談，請訪問：
預約會議
如需瞭解更多OTN DWDM及光纖收發器信息，請訪問FICER 。
歡迎在LinkedIn上關注FICER。
SOURCE FICER Technology Co., Ltd.
分享這篇文章