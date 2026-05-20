FICER亮相2026台北國際電腦展：強韌數位基礎建設 築牢通信骨幹網絡

人工智能應用如今普及落地，催生了空前龐大的數據吞吐需求。FICER憑借F520 OTN DWDM系統與DCO（數字相干光學）系列產品，提前應對數據流量激增。該產品組合形成獨特競爭優勢，提供模塊化高密度平台，簡化網絡拓撲結構。與800G、400G解決方案協同適配後，這些平台可為AI基礎設施及雲數據中心提供堅實支撐，搭建低時延傳輸通道，確保核心網絡為複雜算法處理提速增效，而非形成傳輸瓶頸。

賦能智能製造與智慧城市智能化升級

為在擁塞的城域環境中充分利用現有光纖資源，FICER推出全系列25G、40G、100G BiDi收發模塊。此類模塊可通過單根光纖同時收發數據，使現有布線容量實現翻倍，無需另行鋪設新光纖線路。同時，可插拔EDFA/OTDR收發模塊將智能功能內嵌至標準接口，重塑網絡運維模式。這一架構升級打造出可自主監測的網絡，優化資源配置，降低運營成本。

邁向6G連接

XGS-PON/25G-PON技術銜接現有網絡部署與未來通信標準，將多類業務匯聚至統一光纖傳輸體系。該模式精簡了企業網絡連接，支撐6G技術演進發展，構築具備適配能力的通信骨幹網絡。

關於FICER Technology

FICER總部位於台灣，是一家高性能光纖解決方案供應商，秉承「Fiber First. Compatibility Always」（光纖為先，兼容至上）的使命。公司服務於全球電信運營商、系統集成商及雲基礎設施提供商，高度注重靈活性、定制化與產品可靠性，提供兼容性強、可靈活擴容的解決方案，賦能新一代智能通信網絡建設。

三大核心優勢：

高兼容性：產品設計支持多廠商環境，確保與主流網絡設備品牌無縫互操作，幫助客戶規避廠商鎖定風險。

高性價比：在成本與品質之間實現出色平衡，提供性能與穩定性不受折損的原裝收發模塊可靠替代方案。

敏捷供應鏈：FICER具備完善的庫存管理與快速履約能力，可保障快速交付，適配項目動態進度及緊急部署需求。

通過將技術專長與以合作夥伴為中心的方法相結合，FICER助力客戶安心構建高效、面向未來的光網絡。

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SOURCE FICER Technology Co., Ltd.