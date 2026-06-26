FIFA世界盃淘汰賽展開 Lucky 688將直播全部賽事

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Now TV Limited

26 6月, 2026, 17:14 CST

香港2026年6月26日 /美通社/ -- FIFA世界盃下周一凌晨（6月29日）展開淘汰賽階段，32支球隊一場定生死。除了616台（4K畫質）及618台由專業評述團隊提供廣東話評述外，以娛樂方式分析賽事的688台「Lucky 688」亦將由淘汰賽起全程直擊所有賽事。Now TV 為FIFA 世界盃2026之香港收費電視獨家轉播平台。

今屆世界盃首次擴軍至48隊，淘汰賽亦由以往16強擴展至32強，各支傳統勁旅、焦點球隊均順利晉級，包括巴西、日本、德國、荷蘭、法國、阿根廷及挪威等。當中日本將要硬撼5屆冠軍巴西，雙方過往交手14次，日本僅得1勝2和11負，但唯一的勝仗就是去年的友賽，在落後2球後逆轉反勝。

「Lucky 688」的主持們以波會友，嬉笑怒罵，讓觀眾尤如參與一場充滿娛樂的睇波派對。
「Lucky 688」的主持們以波會友，嬉笑怒罵，讓觀眾尤如參與一場充滿娛樂的睇波派對。

「Lucky 688」將由阿鵬（陳樹鵬）、Will 仔、專家 Dickson、藍仔頭、近南哥、李佩芝（Gigi）、關珮姿（KK）及鍾紫伶（Ling Ling）組成強大主持陣容，為觀眾提供即時比賽形勢、角球數據及戰果預測等分析。主持們以波會友，嬉笑怒罵，讓觀眾猶如參與一場充滿娛樂的睇波派對，與球迷一同見證今屆世界盃最緊張、最精彩的決勝時刻。

直播賽程：

FIFA世界盃2026

日期

香港時間

賽事

頻道

6月29日

3:00 AM

南非

加拿大

616、618及688台

6月30日

1:00 AM

巴西

日本

616、618及688台

6月30日

4:30 AM

德國

(第3名球隊)

616、618及688台

6月30日

9:00 AM

荷蘭

摩洛哥

616、618及688台

7月1日

1:00 AM

科特迪瓦

(I組次名)

616、618及688台

7月1日

5:00 AM

(I組首名)

(第3名球隊)

616、618及688台

7月1日

9:00 AM

墨西哥

(第3名球隊)

616、618及688台

7月2日

12:00 AM

(L組首名)

(第3名球隊)

616、618及688台

7月2日

4:00 AM

(G組首名)

(第3名球隊)

616、618及688台

7月2日

8:00 AM

美國

波斯尼亞

616、618及688台

7月3日

3:00 AM

(H組首名)

(J組次名)

616、618及688台

7月3日

7:00 AM

(K組次名)

(L組次名)

616、618及688台

7月3日

11:00 AM

瑞士

(第3名球隊)

616、618及688台

7月4日

2:00 AM

澳洲

(G組次名)

616、618及688台

7月4日

6:00 AM

阿根廷

(H組次名)

616、618及688台

7月4日

9:30 AM

(K組首名)

(第3名球隊)

616、618及688台

7月5日

1:00 AM

16強

616、618及688台

7月5日

5:00 AM

16強

616、618及688台

7月6日

4:00 AM

16強

616、618及688台

7月6日

8:00 AM

16強

616、618及688台

7月7日

3:00 AM

16強

616、618及688台

7月7日

8:00 AM

16強

616、618及688台

7月8日

12:00 AM

16強

616、618及688台

7月8日

4:00 AM

16強

616、618及688台

7月10日

4:00 AM

半準決賽

616、618及688台

7月11日

3:00 AM

半準決賽

616、618及688台

7月12日

5:00 AM

半準決賽

616、618及688台

7月12日

9:00 AM

半準決賽

616、618及688台

7月15日

3:00 AM

準決賽

616、618及688台

7月16日

3:00 AM

準決賽

616、618及688台

7月19日

5:00 AM

季軍戰

616、618及688台

7月20日

3:00 AM

決賽

616、618及688台

(資料截止6月26日)

Now TV 為FIFA 世界盃2026之香港收費電視獨家轉播平台，並將直播全部104場賽事。本屆賽事為歷屆最多, 將於香港時間2026年6月12日至7月20日舉行。所有節目、内容及賽事取決於權利持有人及/或賽事主辦單位的取消及/或暫停。賽事及節目日期及時間可能會不時變更，請參閱權利持有人及賽事主辦單位官方公佈。請務必須知Now TV Limited並不能確保您 所訂購Now TV服務的賽事、內容、頻道、節目及或服務於您的訂購期內會持續播放或提供，及Now TV 服務的頻道內容及 節目、以及任何頻道或節目的播出時間可能會不時更改。 Now TV Limited不對任何賽事、內容、頻道及/或節目的播放故 障、未能供應或播放延遲承擔責任。FIFA世界盃2026賽事將於Now TV頻道616/ 頻道617/ 頻道618/ 頻道619/ 頻道Lucky 688播放。FIFA世界盃2026將於2026年6月12日至7月20日舉行，精選直播賽事取決於電視台的選擇。精選直播賽事日期及時間可能會不時變更，以電視台最新公佈為準。頻道688將提供即時比賽形勢、賠率分析等資訊，只適合18歲以上人士觀看。

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