Now TV 專業評述、娛樂睇波兩線出擊｜Lucky 688 每日直播世界盃精選賽事

新聞提供者Now TV Limited
09 6月, 2026, 16:38 CST
香港2026年6月9日 /美通社/ -- FIFA世界盃2026即將於6月12日揭幕。 Now TV將為香港球迷獨家全程直播104場賽事，並增設688頻道「Lucky 688」[1]， 於比賽日直播精選賽事，並由多名KOL組成的主持團隊，以充滿娛樂性的方式分析賽事，為觀眾提供專業評述以外的另一個選擇。
Now TV 專業評述、娛樂睇波兩線出擊 。「Lucky 688」將由阿鵬（陳樹鵬）、Will 仔、專家 Dickson、藍仔頭、近南哥、李佩芝 (Gigi)、關珮姿 (KK) 及鍾紫伶 (Ling Ling) 組成強大主持陣容，為觀眾提供即時比賽形勢、角球數據及戰果預測等分析。主持們以波會友，嬉笑怒罵，已訂購「FIFA世界盃2026賽事通行證」之觀眾尤如參與一場充滿娛樂的睇波派對。
同時，Now TV的專業評述團隊亦已準備就緒，迎接34個比賽日共104場賽事。評述員及主持包括方柏翹、丘建威、何輝、林慶麟、梁冠聰、陳祉俊、陳葦如、陳肇麒、程添霖、劉舜文、劉嘉瑋、鄭兆聰、黎奕倫、邢安邦、蘇家豪、張嘉殷及鄭杞瑤等。由現役球員到知名教練、由資深評述員到新晉主持，專業團隊光譜寬闊，為不同種類及年齡層的球迷提供更多選擇。
由即日起，指定csl、1O1O、Club SIM 月費計劃、Now TV、網上行或HKT家居電話客戶， 透過指定銷售渠道新申請、續約、升級或加購指定服務計劃並符合月費要求，即可以優惠價港幣580元訂購Now TV「FIFA世界盃2026賽事通行證」[2]，欣賞全部104場賽事（建議零售價為港幣980元）。
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Ch. 616 / 617 / 618 / 619
評述及主持
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方柏翹、丘建威、何輝、林慶麟、梁冠聰、陳祉俊、陳葦如、陳肇麒、程添霖、劉舜文、劉嘉瑋、鄭兆聰、黎奕倫、邢安邦、蘇家豪、張嘉殷、鄭杞瑤
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Lucky 688
評述及主持
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陳樹鵬 (阿鵬) 、專家Dickson、Will 仔、藍仔頭 @FH Production、近南哥 @FH Production、李佩芝(Gigi)、關珮姿 (KK) 、鍾紫伶 (Ling Ling)
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[1] Now TV 為FIFA 世界盃2026之香港收費電視獨家轉播平台，並將直播全部104場賽事。本屆賽事為歷屆最多, 將於香港時間2026年6月12日至7月20日舉行。所有節目、内容及賽事取決於權利持有人及/或賽事主辦單位的取消及/或暫停。賽事及節目日期及時間可能會不時變更，請參閱權利持有人及賽事主辦單位官方公佈。請務必須知Now TV Limited並不能確保您所訂購Now TV服務的賽事、內容、頻道、節目及或服務於您的訂購期內會持續播放或提供，及Now TV 服務的頻道內容及節目、以及任何頻道或節目的播出時間可能會不時更改。 Now TV Limited不對任何賽事、內容、頻道及/或節目的播放故障、未能供應或播放延遲承擔責任。FIFA世界盃2026賽事將於Now TV頻道616/ 頻道617/ 頻道618/ 頻道619/ 頻道Lucky 688播放。FIFA世界盃2026將於2026年6月12日至7月20日舉行，精選直播賽事取決於電視台的選擇。精選直播賽事日期及時間可能會不時變更，以電視台最新公佈為準。頻道688將提供即時比賽形勢、賠率分析等資訊，只適合18歲以上人士觀看。
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[2]「FIFA 世界盃2026賽事通行證」（賽事通行證）- 指定csl/ 1O1O/ Club Sim 月費服務計劃/ 網上行/ Now TV/ HKT 家居電話客戶透過指定銷售渠道 (不包括Now TV網站或Now TV機頂盒電視平台) 新訂購指定承諾期服務計劃或指定現有客戶續約/ 升級/ 加購指定承諾期之服務計劃並達指定月費條件可享優惠價港幣580元訂購賽事通行證 (正價：港幣980元)。此賽事通行證費用並不包括任何安裝費用、高清/4K接駁費用或Now TV機頂盒租賃費用。優惠不可與其他適用優惠同時使用。有關所有服務計劃及優惠詳情，請向Now TV 銷售人員查詢。須受有關條款及細則約束 ，詳情可參閱 https://www.nowtv.now.com/tnc/worldcup2026 、 www.nowtv.now.com/terms-and-conditions 及 https://nowplayer.now.com/setting-sn-termsnconditions-npa 。Now TV 由 Now TV Limited 提供，只適用於指定地區。 Now TV 為HKT集團之註冊商標。如有任何爭議，Now TV Limited保留一切最終決定權。
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^受有關條款及細則約束。
FIFA世界盃2026 – Lucky 688台直播賽程：
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FIFA世界盃2026 – Lucky 688台直播賽程
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日期
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香港時間
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賽事
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頻道
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6月12日
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3:00 AM
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墨西哥
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對
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南非
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Lucky 688台
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6月12日
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10:00 AM
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韓國
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對
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捷克
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Lucky 688台
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6月13日
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9:00 AM
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美國
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對
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巴拉圭
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Lucky 688台
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6月14日
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12:00 PM
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澳洲
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對
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土耳其
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Lucky 688台
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6月15日
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10:00 AM
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瑞典
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對
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突尼西亞
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Lucky 688台
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6月16日
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12:00 AM
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西班牙
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對
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弗得角
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Lucky 688台
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6月17日
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9:00 AM
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阿根廷
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對
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阿爾及利亞
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Lucky 688台
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6月18日
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4:00 AM
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英格蘭
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對
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克羅地亞
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Lucky 688台
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6月19日
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9:00 AM
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墨西哥
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對
|
韓國
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Lucky 688台
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6月20日
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08:30 AM
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巴西
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對
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海地
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Lucky 688台
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6月21日
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12:00 PM
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突尼西亞
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對
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日本
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Lucky 688台
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6月22日
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9:00 AM
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新西蘭
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對
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埃及
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Lucky 688台
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6月23日
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11:00 AM
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約旦
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對
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阿爾及利亞
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Lucky 688台
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6月24日
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10:00 AM
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哥倫比亞
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對
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剛果民主共和國
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Lucky 688台
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6月25日
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9:00 AM
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南非
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對
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韓國
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Lucky 688台
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6月26日
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07:00 AM
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日本
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對
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瑞典
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Lucky 688台
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6月27日
|
11:00 AM
|
新西蘭
|
對
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比利時
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Lucky 688台
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6月28日
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10:00 AM
|
約旦
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對
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阿根廷
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Lucky 688台
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由淘汰賽階段開始直播全部賽事
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6月29日
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3:00 AM
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32強
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Lucky 688台
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6月30日
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1:00 AM
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32強
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Lucky 688台
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6月30日
|
4:30 AM
|
32強
|
Lucky 688台
|
6月30日
|
9:00 AM
|
32強
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Lucky 688台
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7月1日
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1:00 AM
|
32強
|
Lucky 688台
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7月1日
|
5:00 AM
|
32強
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Lucky 688台
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7月1日
|
9:00 AM
|
32強
|
Lucky 688台
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7月2日
|
12:00 AM
|
32強
|
Lucky 688台
|
7月2日
|
4:00 AM
|
32強
|
Lucky 688台
|
7月2日
|
8:00 AM
|
32強
|
Lucky 688台
|
7月3日
|
3:00 AM
|
32強
|
Lucky 688台
|
7月3日
|
07:00 AM
|
32強
|
Lucky 688台
|
7月3日
|
11:00 AM
|
32強
|
Lucky 688台
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7月4日
|
2:00 AM
|
32強
|
Lucky 688台
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7月4日
|
6:00 AM
|
32強
|
Lucky 688台
|
7月4日
|
9:30 AM
|
32強
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Lucky 688台
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7月5日
|
1:00 AM
|
16強
|
Lucky 688台
|
7月5日
|
5:00 AM
|
16強
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Lucky 688台
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7月6日
|
4:00 AM
|
16強
|
Lucky 688台
|
7月6日
|
8:00 AM
|
16強
|
Lucky 688台
|
7月7日
|
3:00 AM
|
16強
|
Lucky 688台
|
7月7日
|
8:00 AM
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16強
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Lucky 688台
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7月8日
|
12:00 AM
|
16強
|
Lucky 688台
|
7月8日
|
4:00 AM
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16強
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Lucky 688台
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7月10日
|
4:00 AM
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半準決賽
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Lucky 688台
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7月11日
|
3:00 AM
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半準決賽
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Lucky 688台
|
7月12日
|
5:00 AM
|
半準決賽
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Lucky 688台
|
7月12日
|
9:00 AM
|
半準決賽
|
Lucky 688台
|
7月15日
|
3:00 AM
|
準決賽
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Lucky 688台
|
7月16日
|
3:00 AM
|
準決賽
|
Lucky 688台
|
7月19日
|
5:00 AM
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季軍戰
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Lucky 688台
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7月20日
|
3:00 AM
|
決賽
|
Lucky 688台
SOURCE Now TV Limited
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