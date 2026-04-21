FIH就法拉帝董事會及核數師換届提交候選人名單並公佈投票代理徵集資料

香港和米蘭2026年4月21日 /美通社/ -- Ferretti International Holding S.p.A.（「FIH」）宣佈，就法拉帝股份有限公司（Ferretti S.p.A.，香港聯交所股份代號：09638；米蘭泛歐交易所股份代號：YACHT）（「法拉帝」或「公司」）定於2026年5月14日召開之股東週年大會，FIH已於2026年4月19日正式向公司提交董事會及法定核數師委員會候選人名單。

FIH提交之董事會候選人名單共包括九名候選人，包括五名女性及四名男性，其中有4名独立非执行董事。名單之擬定充分考慮了多元化、獨立性、性別平衡、專業資歷及延續性等要素，候選人在遊艇、奢侈品、國際化營運、企業管治、投資併購及資本市場等領域具備豐富經驗，旨在於保持公司現有管理層及業務策略延續性的同時，進一步提升董事會的整體效能。

投票代理徵集資料

FIH已於今日就即將召開之股東週年大會啟動投票代理徵集，並已設立專屬網站 https://www.ferrettifih.it，該網站將於今日稍後正式啟用，供股東查閱與即將召開之股東週年大會相關之全部資料，包括但不限於：

董事會候選人名單，以及各候選人之詳細履歷資料；

投票代理徵集資料（包括投票代理徵集通知、說明文件及代表委任表格）。

FIH鼓勵全體股東查閱上述資料，積極參與投票或授權委託投票，共同支持法拉帝之長遠健康發展。

公司未來展望

FIH及其母公司濰柴集團自2012年投資法拉帝以來，在不同發展階段持續提供產業及資本支持。透過多輪資本投入及長期賦能，協助公司走出困境、恢復穩健經營，並推動公司先後於香港及米蘭兩地上市，持續提升其國際影響力及資本市場地位。FIH將繼續秉持戰略投資者之理念，踐行對意大利卓越工藝之長期承諾。

展望未來，FIH期望透過是次董事會換届，進一步優化公司治理架構，推動更開放、更高效之決策機制。FIH尤其重視加強與各方股東之溝通，充分聽取並回應市場意見，同時支持公司持續改善資本結構及股息政策，致力提升股東回報及公司之資本市場表現。

在策略層面，FIH將一如既往貫徹對公司之長期承諾，支持管理層做好中長期戰略規劃，關注公司之穩健增長，深入挖掘自身潛力。FIH亦將推動公司善用多元化之產業佈局，提升抗週期及抗風險能力，穩步推進有利於長遠發展之業務拓展及併購機遇。

在經營層面，FIH將充分尊重管理層之經驗與專業能力，支持董事會及管理層持續優化資源配置，推進內外部資源整合，提升公司盈利能力及競爭力。

此外，FIH支持董事會及相關委員會持續完善管理層激勵機制，進一步增強核心團隊之穩定性及驅動力，並持續改善員工福利及職業發展體系，為公司長遠表現奠定堅實基礎。

如有查詢，請聯絡：

Ferretti International Holding S.p.A. (FIH)

電郵: [email protected]

投票代理徵集顧問

Sodali & Co

電郵: [email protected]

電話: +39 0697629516 / +852 26524330

注：根據市場慣例，股東就投票事宜及委託投票提交程序之查詢，應直接聯絡上述投票代理徵集顧問；有關FIH立場或本通稿內容之查詢，請聯絡FIH。

本新聞通稿僅供參考之用，不構成在任何司法管轄區購買或出售法拉帝股份有限公司或任何其他公司證券之要約、邀請或建議。

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本新聞稿所提及之投票代理徵集係依據並受意大利及香港法律，以及泛歐交易所米蘭市場（Euronext Milan）及香港聯合交易所有限公司之上市規則所規管。

上述投票代理徵集以及於專屬網站 https://www.ferrettifih.it 所載資料，並不構成，亦不得被解釋為任何認購或購買證券之要約或邀請。本文所述證券尚未且將不會依據經修訂之《1933年美國證券法》（「證券法」）於美國登記，亦未於澳洲、加拿大、日本或任何其他依法須經當地主管機關批准或另行禁止進行要約或招攬之國家（統稱「受限國家」）登記。除非已根據證券法辦理登記或符合證券法項下之適用豁免，否則不得在美國或向「美國人士」（定義見證券法）提呈發售或出售該等證券。

SOURCE Ferretti International Holding S.p.A.